CONFIRMADO: Antonio Mohamed tiene un as bajo la manga para la final de la Leagues Cup

Toluca se encuentra instalado en una nueva final bajo las órdenes de Antonio Mohamed. Luego de vencer por 2-0 a Club León, el cuadro escarlata se clasificó a la Final de la Leagues Cup, instancia donde definirá el título ante Rayados de Monterrey. De cara a este importante choque, el entrenador argentino podría utilizar una carta sorpresa para poner en aprietos a Matías Almeyda y a sus dirigidos.

El ‘Turco’ Mohamed buscará sumar su último título posible en México con la obtención de la Leagues Cup. Para ello, no dudará en utilizar todo su arsenal disponible y, tras la clasificación a la final, el técnico argentino adelantó que el portugués Paulinho está listo para sumar minutos nuevamente, aunque partirá desde el banco de suplentes en el duelo que se llevará a cabo en Houston.

Paulinho podría regresar en la Final ante Rayados de Monterrey

“Están los que están hoy. Paulinho seguramente el domnigo está para jugar unos 20 o 30 minutos, más no, así que ojalá no lo necesitemos porque no sería una buena señal; lo podemos poner, pero si hay necesidad de ponerlo es para buscar goles. Ojalá que pueda volver él con todo su nivel y que nos pueda seguir ayudando”, señaló Mohamed en conferencia de prensa.

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Cabe recordar que el delantero portugués no suma minutos oficiales desde la coronación de Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. En aquella ocasión, Paulinho fue titular en el combinado del ‘Turco’ Mohamed y disputó gran parte del compromiso ante Tigres antes de salir de cambio. El partido finalizó en empate 1-1 tras la prórroga, pero los Diablos Rojos vencieron en la tanda de penales.

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Previo al inicio del Apertura 2026, durante los entrenos de pretemporada, el goleador portugués sufrió un desgarro en la pantorrilla (lesión muscular de tercer grado) que le impidió iniciar la competencia oficial en este segundo semestre. Su regreso ante Rayados de Monterrey sería una noticia excelente para los aficionados y para el cuerpo técnico escarlata.

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¿Cuándo es la Final de la Leagues Cup 2026?

La Gran Final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Rayados de Monterrey se disputará este domingo 6 de septiembre.

El encuentro decisivo se llevará a cabo en territorio estadounidense —con el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, perfilándose como la sede principal tras haber albergado la semifinal de los Diablos Rojos—. Antonio Mohamed buscará su primer título en dicha competición.