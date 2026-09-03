La Leagues Cup es lo único que le falta a Antonio Mohamed; estos son todos sus títulos en México

Antonio ‘Turco’ Mohamed es una auténtica leyenda del futbol mexicano. Todo comenzó siendo campeón de liga con Xolos de Tijuana en el año 2012 y, hasta la fecha, acumula 10 títulos oficiales con equipos de la Liga BBVA MX. Ahora, el timonel argentino está a un paso de sumar su último título posible a su palmarés: la Leagues Cup.

A lo largo de su recorrido en México, el Turco Mohamed consiguió coronarse en cada uno de los torneos posibles: desde Liga BBVA MX hasta Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, la Leagues Cup es la única competición que se le ha hecho esquiva, pero ahora se encuentra instalado en la Final donde enfrentará a Rayados de Monterrey para seguir ensanchando su palmarés.

Todos los títulos de Antonio Mohamed en México

Desde su llegada al futbol mexicano, el técnico argentino obtuvo 10 títulos oficiales. Los mismos se reparten en cinco Liga BBVA MX, dos Copas MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf. Estos trofeos se reparten en cuatro equipos diferentes: Xolos, América, Monterrey y Toluca.

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El desglose de los títulos de Antonio Mohamed en México queda de la siguiente manera:



Liga BBVA MX (Apertura 2012) | Xolos de Tijuana

Liga BBVA MX (Apertura 2014) | Club América

Copa MX (Apertura 2017) | Monterrey

Liga BBVA MX (Apertura 2019) | Monterrey

Copa MX (temporada 2019-20) | Monterrey

Liga BBVA MX (Clausura 2025) | Toluca

Campeón de Campeones 2025 | Toluca

Campeones Cup 2025 | Toluca

Liga BBVA MX (Apertura 2025) | Toluca

Copa de Campeones de la Concacaf 2026 | Toluca

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Cabe resaltar que el Turco Mohamed nunca pudo ganar la antigua Supercopa MX, sin embargo, este torneo dejó de disputarse en el año 2019, razón por la que ya no puede conquistarlo. Además, si se tienen en cuenta otros títulos internacionales, el DT argentino todavía podría sumar la Copa Intercontinental de la FIFA y el Mundial de Clubes.

Mohamed buscará alzar su primera Leagues Cup

Antonio Mohamed tendrá la oportunidad de completar su colección de títulos el próximo domingo 6 de septiembre, cuando Toluca enfrente a Rayados de Monterrey en la Final de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, a partir de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

Crédito: Mexsport

Los Diablos Rojos consiguieron su boleto después de vencer por 2-0 al León en las Semifinales, gracias a las anotaciones de Federico Pereira y Federico Viñas. Por su parte, Monterrey eliminó al América mediante una tanda de penales luego de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario.

El partido tendrá un significado especial para el Turco, ya que enfrentará al equipo con el que conquistó tres campeonatos: una Liga BBVA MX y dos Copas MX. En caso de derrotar a Rayados, Mohamed alcanzará los 11 títulos oficiales con clubes mexicanos y habrá ganado todas las competencias vigentes a las que puede acceder un conjunto de la Liga BBVA MX dentro de México, la MLS y la Concacaf.

Además, el argentino sumaría su sexto trofeo al frente de Toluca y superaría a Ignacio Trelles para convertirse en el entrenador más ganador en la historia de los Diablos Rojos. Actualmente, ambos se encuentran igualados con cinco campeonatos.