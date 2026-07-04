CONFIRMADO: Los comentaristas de TV Azteca para el Paraguay vs Francia de los octavos de final del Mundial 2026™

TV Azteca tienen preparado un despliegue estelar para uno de los choques más electrizantes de la jornada de octavos de final del Mundial 2026™ de este sábado 4 de julio: Paraguay contra Francia. A partir de las 14:40 horas (tiempo del centro de México), la transmisión en televisión abierta, a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, no solo promete drama en la cancha, sino una cátedra absoluta en el micrófono con el regreso del trío de gala de la crónica deportiva.

Paraguay vs Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

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La narración estará comandada por la energía y el estilo inconfundible de Christian Martinoli, acompañado por el agudo y punzante análisis del 'Doctor' Luis García. Para redondear una transmisión de lujo, el campeón del mundo Jorge Valdano aportará su elegancia y profunda sabiduría táctica, analizando cada movimiento en un palco que garantiza el mejor entretenimiento futbolístico del país.

¿Cómo llegan Paraguay y Francia para este encuentro?

El análisis de los comentaristas tendrá como eje dos realidades sumamente contrastantes. Por un lado, la Paraguay de Gustavo Alfaro llega con la etiqueta de "matagigantes" tras firmar una de las sorpresas más grandes del torneo, eliminando a Alemania en los penales tras el 1-1 reglamentario. La Albirroja se encuentra a un triunfo de igualar los históricos cuartos de final de Sudáfrica 2010; una hazaña impensable tras iniciar el torneo cayendo 4-1. Desde entonces, los sudamericanos han blindado su arco, encajando apenas un gol en tres partidos invictos (2V, 1E). Su zaga deberá rozar la perfección frente a los Bleus, especialmente porque históricamente Paraguay solo ha marcado un gol en seis duelos de eliminación directa mundialista.

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Por el otro lado se planta Francia, una auténtica máquina de hacer goles que viene de despedazar 3-0 a Suecia, hilando su quinto partido consecutivo anotando tres o más dianas. El favoritismo de los dirigidos por Didier Deschamps está respaldado por cifras de miedo: no han perdido en sus últimos siete partidos de octavos de final y apenas registran dos caídas en sus últimos 23 compromisos en el evento mundialista (18V, 3E). Los vigentes campeones de 2018 y subcampeones de 2022 siguen firmes en su camino por convertirse en la tercera selección en disputar tres finales consecutivas en la historia.

