Partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca que transmitirá HOY sábado 4 de julio Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una etapa donde cada partido puede cambiar el rumbo del torneo y este sábado 4 de julio podrás disfrutar completamente GRATIS de uno de los encuentros más esperados de los octavos de final a través de la señal de TV Azteca.

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La jornada tendrá como gran protagonista el duelo entre Francia y Paraguay, un enfrentamiento que reúne a una de las máximas candidatas al título frente a una selección que ya dio una de las mayores sorpresas del campeonato al eliminar a Alemania en la ronda anterior.

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Francia busca confirmar su candidatura; Paraguay quiere otra hazaña

La selección dirigida por Didier Deschamps llega en un gran momento futbolístico. Francia ha mostrado un ataque demoledor durante el torneo, liderado por Kylian Mbappé, acompañado por futbolistas como Ousmane Dembélé y Michael Olise, quienes han sido determinantes para mantener a los franceses entre los grandes favoritos al campeonato.

Enfrente estará un Paraguay que ha conquistado al torneo por su carácter competitivo. El equipo de Gustavo Alfaro dejó en el camino a Alemania tras una dramática definición por penales y ahora intentará escribir otro capítulo histórico frente a una potencia mundial. Futbolistas como Julio Enciso, Miguel Almirón, Gustavo Gómez y el arquero Orlando Gill serán fundamentales para intentar frenar el poder ofensivo francés.

Además del boleto a los cuartos de final, este partido revive un antecedente especial: Francia eliminó a Paraguay en los octavos de final del Mundial de 1998 con el recordado gol de oro de Laurent Blanc. Casi tres décadas después, los paraguayos tendrán la oportunidad de buscar revancha.

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¿A qué hora transmite TV Azteca el Francia vs Paraguay?

No te pierdas el partido entre las selecciones de Francia y Paraguay a través de la señal de TV Azteca y las plataformas digitales de Azteca Deportes desde las 14:40 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión comenzará con una completa previa para que no te pierdas ningún detalle de uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.