CONFIRMADO: DT de Selección Nacional dejaría su cargo tras Mundial 2026 para ser el nuevo entrenador de Chile

Tras un debut decepcionante en la Copa del Mundo 2026, donde el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece cayó derrotado 1-0 ante su similar de Costa de Marfil, las críticas no se han hecho esperar. Este resultado adverso ha colocado al estratega argentino bajo lupa y las informaciones recientes sugieren que su futuro profesional podría estar lejos de la selección de Ecuador.

Sebastián Beccacece dirigirá por primera vez en un Mundial|Getty Images

La salida inminente de 'La Tri'

Según la información de distintos medios internacionales el ciclo de Beccacece al frente de "La Tri" tendría fecha de caducidad. Todo apunta a que el director técnico finalizará su contrato con la Federación Ecuatoriana de Futbol una vez que concluya la participación del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La derrota inicial ha profundizado las dudas sobre su propuesta futbolística y la gestión del plantel, generando un ambiente de descontento entre los aficionados y la prensa especializada.

Destino trasandino: El futuro en Chile

Sin embargo, el nombre de Beccacece no ha perdido atractivo en el mercado de selecciones sudamericanas. De acuerdo con reportes provenientes de la prensa chilena, el entrenador ya contaría con negociaciones avanzadas para asumir el desafío de dirigir a la selección de Chile. Si las conversaciones llegan a buen puerto, el estratega argentino se haría cargo del combinado trasandino a partir de julio de este año, buscando revitalizar un proyecto que también atraviesa momentos de alta exigencia competitiva.

Este escenario representa un giro drástico para el futbol ecuatoriano en pleno desarrollo del torneo más importante del planeta. Mientras el equipo se enfoca en revertir su situación en los próximos encuentros mundialistas, la noticia sobre el posible desembarco de Beccacece en Santiago añade una capa de complejidad mediática que inevitablemente marca la agenda deportiva. Queda por ver cómo responderá el plantel ecuatoriano ante esta noticia y si, finalmente, el destino del técnico argentino estará ligado al futbol chileno en los próximos meses.

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