CONFIRMADO: el crack de una selección sudamericana que parecía lesionado y finalmente jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las lesiones de los futbolistas no paran de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues recientemente Marcelo Flores sufrió una rotura de ligamento de la rodilla que lo dejó fuera de la convocatoria de Canadá. Caso similar le pasó al crack de una selección sudamericana que, pese a que está lesionado, jugará la justa internacional.

Giorgian De Arrascaeta es el futbolista que sufrió un desgarro en el gemelo durante el entrenamiento de la Selección de Uruguay del martes por la mañana. No obstante, continuará en el plantel de Marcelo Bielsa, quien explicó por qué dejó fuera a Luis Suárez, mientras que al volante le dará chanza de recuperarse y utilizarlo en la fase final, de acuerdo con información de TyC Sports.

Giorgian De Arrascaeta es el futbolista que sufrió un desgarro en el gemelo, pero seguirá en la cnvocatoria.|AUF - Selección Uruguaya de Futbol

Comunicado oficial de la selección sudamericana

La Selección de Uruguay confirmó que el jugador del Flamengo presentó molestias en una de las piernas durante la concentración, de cara a la justa veraniega. Pese a ello, el jugador se mantiene dentro de la convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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“Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el mundial”, se lee en el comunicado de la selección charrúa.

¿Cuánto tardará en recuperarse el jugador de la selección sudamericana?

Uruguay confirmó la lesión muscular en el gemelo de Giorgian, pero no especificó el grado de ello. En primera instancia, se informó que el volante estaría fuera durante un mes, pero por el momento es una incógnita cuándo podrá regresar a las canchas y disputar la justa veraniega.

De acuerdo con un artículo del portal FisioClinics Palma, una lesión en el gemelo tarda entre unos cuantos días hasta 3 meses.

