CONFIRMADO: Facundo se integra a Azteca Deportes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

En el previo del partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre México y Serbia, se confirmó la participación del comediante mexicano Facundo, como parte de los talentos que tendremos para la mejor cobertura mundialista.

La incorporación del comediante Facundo al equipo de talentos para la cobertura de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 TM marca el retorno de una de las figuras más carismáticas del entretenimiento deportivo en México.

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Tras sus memorables participaciones en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, vuelve a sumar fuerzas con la televisora del Ajusco para ofrecer esa mezcla única de humor, irreverencia y exploración cultural.

Durante sus coberturas previas, Facundo demostró claramente ser una pieza fundamental para lograr conectar con el público mexicano mucho más allá del análisis futbolístico.

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Sus cápsulas de televisión y redes sociales, no solo se centraban en la comedia pura, sino también en lograr mostrar la cara más pintoresca de todos los países anfitriones, interactuando diariamente con lugareños y acompañando de cerca a la incondicional afición nacional. Su estilo espontáneo y arriesgado generó múltiples momentos virales que enriquecieron bastante las transmisiones, dándole siempre un respiro ameno.

Los espectadores pueden esperar emocionantes dinámicas en calles, múltiples retos divertidos y esa gran y clásica picardía. En conclusión, su tan esperado regreso a Azteca Deportes es una brillante estrategia para poder mantener a los espectadores completamente cautivos durante toda la transmisión de esta celebración deportiva.

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¡Cruzó la calle! 🙌😮‍💨



Facundo, sí, Facundo, ya está del lado correcto de la historia y nos acompañará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



🔴EN VIVO: https://t.co/0qEVT84dWJ#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/SDu6chFk8t — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 5, 2026

¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a la vuelta de la esquina y la mejor cobertura, con las voces que ya conoces, la vivirás por la pantalla de Azteca Deportes.

Prepárate para disfrutar del mejor futbol del planeta. A continuación, te presentamos el calendario oficial de los 32 partidos a seguir totalmente en vivo y gratis con nosotros:



Jueves 11 de junio: México vs Sudáfrica – 13:00 Hrs.

México vs Sudáfrica – 13:00 Hrs. Viernes 12 de junio: Estados Unidos vs Paraguay – 19:00 Hrs.

Estados Unidos vs Paraguay – 19:00 Hrs. Sábado 13 de junio: Brasil vs Marruecos – 16:00 Hrs.

Brasil vs Marruecos – 16:00 Hrs. Domingo 14 de junio: Países Bajos vs Japón – 14:00 Hrs.

Países Bajos vs Japón – 14:00 Hrs. Martes 16 de junio: Argentina vs Argelia – 19:00 Hrs.

Argentina vs Argelia – 19:00 Hrs. Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs Croacia – 14:00 Hrs.

Inglaterra vs Croacia – 14:00 Hrs. Jueves 18 de junio: México vs Corea del Sur – 19:00 Hrs.

México vs Corea del Sur – 19:00 Hrs. Viernes 19 de junio: Brasil vs Haití – 19:00 Hrs.

Brasil vs Haití – 19:00 Hrs. Sábado 20 de junio: Países Bajos vs Repechaje UEFA – 11:00 Hrs.

Países Bajos vs Repechaje UEFA – 11:00 Hrs. Domingo 21 de junio: España vs Arabia Saudita – 10:00 Hrs.

España vs Arabia Saudita – 10:00 Hrs. Lunes 22 de junio: Noruega vs Senegal – 18:00 Hrs.

Noruega vs Senegal – 18:00 Hrs. Martes 23 de junio: Colombia vs Repechaje – 20:00 Hrs.

Colombia vs Repechaje – 20:00 Hrs. Miércoles 24 de junio: Repechaje UEFA vs México – 19:00 Hrs.

Repechaje UEFA vs México – 19:00 Hrs. Jueves 25 de junio: Ecuador vs Alemania – 14:00 Hrs.

Ecuador vs Alemania – 14:00 Hrs. Viernes 26 de junio: Uruguay vs España – 18:00 Hrs.

Uruguay vs España – 18:00 Hrs. Sábado 27 de junio: Panamá vs Inglaterra – 15:00 Hrs.

Panamá vs Inglaterra – 15:00 Hrs. Sábado 27 de junio: Colombia vs Portugal – 17:30 Hrs.

(Los horarios corresponden al tiempo del Centro de México).

La emoción no termina en los grupos. No te pierdas la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ totalmente EN VIVO y GRATIS a través de nuestras señales:



Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

La Gran Final

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