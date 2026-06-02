México vs Serbia EN VIVO y GRATIS partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡Duelo de altos vuelos! No te pierdas el espectacular partido entre México vs Serbia correspondiente al último amistoso del conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputará en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

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No te lo pierdas este jueves 4 de junio en punto de las 7:50 pm tiempo del centro de México.