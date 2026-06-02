ÚLTIMA HORA: TODAS las listas oficiales de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra cada vez más cerca. A pocos días del inicio de la competencia que se va a llevar a cabo del 11 de junio al 19 de julio, las Selecciones Nacionales ya hand dado sus listas de 26 jugadores convocados para disputar el certamen con sede en México, Estados Unidos y Canadá. A continuación, les presentamos todas las listas oficiales.

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

México

Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos), Guillermo Ochoa (AEL Limassol).

Defensas: César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (América), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Jesús Gallardo (Toluca).

Mediocampistas: Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Álvaro Fidalgo (Betis), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Edson Álvarez (Fenerbahce), Gilberto Mora (Xolos), César Huerta (Anderlecht).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham),Santiago Giménez (AC Milan), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Guillermo Martínez (Pumas), Armando González (Chivas).

Sudáfrica

Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensas: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibsi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukelo Kabini (Molde FK), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Mediocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela) y Jayden Adams (Mamelodi Sundowns).

Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley FC), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

Corea del Sur

Porteros: Seung-gyu Kim (FC Tokio), Hyeon-woo Jo (Ulsan HD), Bum-keun Song (Jeonbuk Hyundai Motors).

Defensas: Min-jae Kim (Bayern Munich), Moon-Hwan Kim (Daejeon Hana Citizen), Young-Woo Seol (Estrella Roja), Tae-Hyeon Kim (Antiers Kashima), Jin-Seob Park (Jeonbuck FC), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Gi-Hyuk Lee (Gangwon FC), Tae-Seok Le (FK Austria Wien), Han-Beom Lee (FC Midtjylland), Yu-Min Cho (Sharjah FC).

Mediocampistas: Jin-Gyu Kim (Jeonbuk Hyundai), Jun-Ho Bae (Stoke City), Paik Seung-Ho (Birmingham City), Hyun-jun Yang (Celtic FC), Ji-sung Eom (Swansea City), Kang-in Lee (PSG), Donggyeong Lee (Ulsan HD), Jae-sung Lee (Mainz 05), Inbeom Hwang (Feyenoord), Hee-chan Hwang (Wolverhampton).

Delanteros: Son Heung-min (LAFC), Hyeongyu Oh (Genk), Cho Gue-sung (Midtjylland).

República Checa

Porteros: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Praga).

Defensas: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurascek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Slavia Praga), David Zima (Slavia Praga).

Mediocampistas: Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Tomas Ladra (Viktoria Plzen), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Olympique de Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen).

Delanteros: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Christophe Kabongo (Mlade Boleslav), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza

Canadá

Porteros: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensas: Alistair Johnston (Celtic FC), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire) Luc de Fougerolles (Fulham FC), Moise Boimbito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Mediocampistas: Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismail Kone (US Sassuolo Calcio), Tajon Buchanan (Villareal), Matthieu Choiniere (LAFC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (LAFC), Jonathan Osorio (Toronto FC).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCF Mallorca), Tani Oluwaseyi (Villareal).

Bosnia y Herzegovina

Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

Qatar

Porteros: Mahmud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al Sadd) y Salah Zakaria (Al Duhail)

Defensas: Ayoub Al Alawi (Al Gharafa), Khoukhi (Al Sadd), Homan Al Amin (Cultural Leonesa/ESP), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi Doha), Pedro Miguel (Al Sadd), Alhussain (Al Arabi Doha) y Al Brake (Al Duhail)

Mediocampistas: Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathy (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan) y Mohamed Mannai (Al Shamal)

Delanteros: Ahmed Al Janehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Akram Afif (Al Sadd), Al Moez Ali (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Hassan Al Haydos (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Youssef Abdulrrazaq (Al Sadd).

Suiza

Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensas: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodríguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Medios/Delanteros: Michel Aebischer (Pisa), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonia), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow, Ruben Vargas (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Defensas: Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Luiz Henrique (Zenit), Endrick (Lyon), Raphinha (Barcelona), Neymar (Santos), Matheus Cunha (Manchester United), Igor Thiago (Brentford), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid).

Marruecos

Porteros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat).

Defensas: Noussair Mazraqui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al-Ahly), Nayef Aguerd (Olympique de Marsella), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (Fulham FC), Aredouane Halhal (KV Melchen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk)

Mediocampistas: Samir El Mourabet (Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaqui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Delanteros: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Estrasburgo), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt).

Haití

Porteros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux-Montbéliard), Josué Duverger (Cosmos Koblenz).

Defensas: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (KAA Gante). Ricardo Ade (Liga de Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).

Mediocampistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodensky (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Delanteros: Louicious Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros).

Escocia

Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Mediocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).

Delanteros: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Estados Unidos

Porteros: Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire).

Defensas: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew).

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United).

Delanteros: Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Marsella), Alejandro Zendejas (América), Folarin Balogun (Mónaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City).

Paraguay

Porteros: Gastón Olveira (Olimpia), Orlando Gill (San Lorenzo), Roberto 'Gatito' Fernández (Cerro Porteño).

Defensas: Juan Cáceres (Dynamo Moscú), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro), José Canale (Lanús), Omar Alderete (Sunderland), Alexandro Maidana (Talleres), Fabián Balbuena (Gremio).

Mediocampistas: Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Mauricio Magalhães Prado (Palmeiras), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Alejandro 'Kaku' Romero (Al-Ain).

Delanteros: Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Alex Arce (Independiente de Rivadavia), Isidro Pitta (Bragantino), Gabriel Ávalos (Independiente), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Tony Sanabria (Cremonese).

Australia

Porteros:Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Matt Ryan (Levante)

Defensas: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City).

Mediocampistas: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City).

Delanteros: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellón), Mohamed Touré (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne City), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia).

Turquía

Porteros: Gunok Mert (Fenerbahçe SK), Bayindir Altay (Manchester United FC), Cakir Ugurcan (Galatasaray SK).

Defensas: Celik Zeki (AS Roma), Demiral Merih (Al Ahli FC), Soyuncu Caglar (Fenerbahçe SK), Elmali Eren (Galatasaray SK), Bardakci Abdulkerim (Galatasaray SK), Kabak Ozan (TSG Hoffenheim), Muldur Mert (Fenerbahçe SK), Kadioglu Ferdi (Brighton & Hove Albion FC), Akaydin Samet (Çaykur Rizespor).

Mediocampistas: Ozcan Salih (Borussia Dortmund), Kokcu Orkun (Beşiktaş JK), Calhanoglu Hakan (FC Internazionale Milano), Yuksek Ismail (Fenerbahçe SK), Ayhan Kaan (Galatasaray).

Delanteros: Akturkoglu Kerem (Fenerbahçe SK), Arda Güler (Real Madrid C. F.), Gul Deniz (FC Porto), Kenan Yildiz (Juventus FC), Kahveci Irfan Can (Kasımpaşa SK), Akgun Yunus (Galatasaray SK), Yilmaz Baris Alper (Galatasaray SK), Aydin Oguz (Fenerbahçe SK), Uzun Can (Eintracht Frankfurt).

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Alemania

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle United).

Mediocampistas: Nadiem Amiri (Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Kai Havertz (Arsenal), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool).

Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

Curazao

Porteros: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Mediocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Romeratoe (RKC)

Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Sontje Hansen (Middlesbrough), Tahith Chong (Sheffield United), Brandley Kuwas (FC Volendam), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren), Kenji Gorré (Maccabi Haifa).

Costa de Marfil

Porteros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensas: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clement Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Mediocampistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean Seri (NK Maribor).

Delanteros: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

Ecuador

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Defensas: Willian Pacho (París Saint Germain), Piero Hincapié (Arsenal-GBR), Pervis Estupiñán (AC Milan), Joel Ordóñez (Brujas), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana) y Ángelo Preciado (Atlético Minero).

Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Denil Castillo (Midtjylland), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Kendry Páez (River Plate), Alan Minda (Atlético Mineiro) y Yaimar Medina (Genk).

Delanteros: Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venecia), Nilson Angulo (Anderlecht), Kevin Rodríguez (Union Saint Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart) y Enner Valencia (Pachuca).

Países Bajos

Porteros: Mark Fleken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).

Defensas: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Virgil van Dijk (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Mediocampistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Mats Wieffer (Brighton).

Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (AFC Ajax).

Suecia

Porteros: Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Defensas: Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Elliot Stroud (Mjallby), Carl Starfelt (Celta Vigo), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Eric Smith (St. Pauli).

Mediocampistas: Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Pafos).

Delanteros: Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Taha Ali (Malmo), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel).

Japón

Porteros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma Calcio 1913).

Defensas: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense VV), Ko Itakura (AFC Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (AFC Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (SV Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (FC Copenhagen).

Mediocampistas: Wataru Endo (Liverpool FC), Daichi Kamada (Crystal Palace FC), Ao Tanaka (Leeds United FC), Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05), Yuito Suzuki (SC Freiburg).

Delanteros: Junya Ito (KRC Genk), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic F.C.), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truidense VV).

Túnez

Porteros: Abdelmouhib Chamakh (Club African), Aymen Dahmen (CS Sfax), Sabri Ben-Hessen (ES Sahel).

Defensas: Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK), Raed Chikhaoui (US Monastir), Montassar Talbi (Lorient), Adem Arous (Kasimpaca), Omar Rekik (NK Maribor), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (OGC Nice), M-A Ben Hmida (ES Tunis).

Mediocampistas: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca), Elyes Skhiri (Frankfurt), Rani Khedira (Unión Berlín), Mohamed Haj-Mahmoud (Lugano), Ismail Gharbi (Augsburg), Hannibal (Burnley), Anis Ben-Slimane (Norwich City).

Delanteros: Sebastián Tounekti (Celtic), Elias Saad (Hannover 96), Elias Achouri (Copenhague), Khalil Ayari (PSG), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Makhatchkala), Firas Chaouat (Club Africain).

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Bélgica

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo).

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton), Thomas Meunier (Lille), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Zeno Debast (Sporting), Nathan Ngoy (Lille), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Brujas), Joaquin Seys (Brujas).

Mediocampistas: Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Hans Vanaken (Brujas), Kevin De Bruyne (Napoli), Axel Witsel (Girona).

Delanteros: Leandro Trossard (Arsenal), Jérémy Doku (Manchester City), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Dodi Lukebakio (Benfica), Charles De Ketelaere (Atalanta), Romelu Lukaku (Napoli), Diego Moreira (Estrasburgo), Matías Fernández-Pardo (Lille).

Egipto

Porteros: Mohamed El Shennawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El-Gouna).

Defensas: Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Niza), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)

Mediocampistas: Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad Dunga (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo).

Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool), Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona Atlètic).

Irán

Porteros: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Defensas: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoka Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)

Mesiocampistas: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostovv), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)

Delanteros: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Taremi (Olympiacos), Shahriyar Moghanloo.

Nueva Zelanda

Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC).

Defensas: Tyler Bindon (Sheffield United), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers).

Mediocampistas: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking), Matt Garbett (Peterborough), Ben Old (Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Delanteros: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

España

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Mediocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Fabían Ruiz (PSG), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club), Víctor Muñoz (CA Osasuna).

Cabo Verde

Porteros: Carlos dos Santos (San Diego FC), ‌Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves).

Defensas: Sidny Cabral (Benfica), Diney Borges (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), ‌Kelvin Pires (SJK Seinajoki), Stopira (Torreense).

Mediocampistas: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo Fernandes (Steaua Bucarest), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (FK Krasnodar), Yannick Semedo (Farense).

Delanteros: Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Dailon Livramento (Casa Pia), Ryan Mendes (Igdir), Nuno da Costa (Istanbul ⁠Basaksehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), ⁠Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio ‌Varela (Maccabi Tel Aviv).

Arabia Saudita

Porteros: Nawaf Al Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al Owais (Al-Ula), Ahmed Alkassar (Al-Qadsiah)

Defensas: Saud Abdulhamid (Lens), Jehad Thakri (Al-Qadsiah), Abdulelah Al Amri (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Hilal), ⁠Ali Lajami (Al-Hilal), Hassan Kadesh (Al-Ittihad), Moteb Al Harbi (Al-Hilal), Nawaf Boushal (Al-Nassr), Ali Majrashi (Al-Ahli), Mohammed Abu Alshamat (Al-Qadsiah)

Mediocampistas: Ziyad Al Johani (Al-Ahli), Nasser Al Dawsari (Al-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al-Nassr), Alaa ⁠Al Hejji (Neom), Musab Al Juwayr (Al-Qadsiah), Sultan Mandash (Al-Hilal), Ayman Yahya (Al-Nassr), Khalid Al Ghannam (Al-Ettifaq)

Delanteros: Salem Al Dawsari (Al-Hilal), Abdullah Al Hamdan (Al-Nassr), Feras Al Brikan (Al-Ahli), Saleh Al Shehri (Al-Ittihad)

Uruguay

Porteros: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre) y Santiago Mele (Monterrey).

Defensas: Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Mediocampistas: Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal), Brian Rodríguez (América) y Facundo Pellistri (Panathinaikos).

Delanteros: Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Mediocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter).

Senegal

Porteros: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Niza).

Defensas: Krépin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al Ahli), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Estrasburgo), Moussa Niakhaté (O. Lyon), Moustapha Mbow (Paris), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht).

Mediocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich).

Delanteros: Sadio Mané (Al Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor).

Irak

Porteros: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta).

Defensas: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)

Mediocampistas: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)

Delanteros: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)

Noruega

Porteros: Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburgo SV).

Defensas: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langås (Derby County), Torbjørn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Møller Wolfe (Wolverhampton), Leo Østigård (Genoa).

Mediocampistas: Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Ødegaard (Arsenal).

Delanteros: Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace), Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Argentina

Porteros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensas: Leonardo Balerdi (Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lucas Martínez (River Plate), Cuti Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi, Cristian Medina (Botafogo), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como 1907), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter).

Argelia

Porteros: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais), Abdelatif Ramdane (MC Alger).

Defensas: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger), Mohamed Amine Tougaï (Espérance Tunis).

Mediocampistas: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Sporting Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente).

Delanteros: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburgo), Nadhir Benbouali, Adil Boulbina (ETO FC Györ), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Riyad Mahrez (Al Ahli).

Austria

Porteros: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Brondby IF).

Defensas: David Affengruber (Elche), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Stefan Posch (Mainz 05), David Alaba (Real Madrid), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia).

Mediocampistas: Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Munich), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Paul Wanner (PSV), Alessandro Schöpf (Wolfsberger).

Delanteros: Marko Arnautović (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburg), Saša Kalajdžić (LASK).

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia

Porteros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting de Lisboa), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United). Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inacio (Sporting de Lisboa), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Días (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica).

Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Joao Felix (Al Nassr), Trincao (Sporting de Lisboa), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

RD Congo

Porteros: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege).

Defensas: Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Tshibola (Kilmarnock F. C), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gededon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens), Joris Kayembe (RKC Genk).

Mediocampistas: Noah Sadiki (Sunderland), Charles Pickel (Espanyol), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor), Théo Bongonda (Spartak Moscow).

Delanteros: Cédric Bakambu (Betis), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC), Simon Banza (Al Jazira).

Uzbekistán

Porteros: Otkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (Neftchi), Abduvohid Nematov (Nasaf).

Defensas: Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK), Jahongir O‘rozov (Dinamo), Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullayev (Dibba), Farrukh Sayfiyev (Neftchi), Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor), Behruz Karimov (Surkhon).

Mediocampistas: Sherzod Esanov (Bujará), Odil Hamrobekov (Tractor), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Aziz Ganiev (Al Bataeh).

Delanteros: Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Doston Hamdamov (Pakhtakor), Oston Urunov (Persepolis), Aziz Amonov (Dinamo), Igor Sergeyev (Persepolis), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir).

Colombia

Porteros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional).

Defensas: Santiago Arias (Independiente), Jhon Lucumí (Bologna), Déiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari), Johan Mojica (Mallorca), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Dávinson Sánchez (Galatasaray).

Mediocampistas: Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Jéfferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Kevin Castaño (RiverPlate), Juan Fernando Quintero (River Plate), Ríchard Ríos (Benfica), James Rodríguez (Minnesota United).

Delanteros: Jáminton Campaz (Rosario Central), Jhon Córdoba (Krasnodar), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Betis), Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa), Luis Díaz (Bayern Munich).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Inglaterra

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham).

Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).

Croacia

Porteros: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Copenhague), Ivor Pandur (Hull City).

Defensas: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV).

Mediocampistas: Luka Modrić (AC Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburgo) , Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bolonia), Toni Fruk (Rijeka).

Delanteros: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Friburgo).

Ghana

Porteros: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax)

Defensas: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Alexander Djiku (Spartak Moscow), Elisha Owusu (Auxerre)

Mediocampistas: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)

Delanteros: Kamal Deen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

Panamá

Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón).

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz).

Mediocampistas: Aníbal Godoy (San Diego), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas, Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica).

Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Uniersidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa).