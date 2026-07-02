CONFIRMADO: La fecha y el HORARIO para ver el Colombia vs Ghana, partido de 16vos de final del Mundial 2026

La Selección de futbol de Colombia apunta a una buena participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y su siguiente desafío es Ghana en un duelo de matar o morir. Los colombianos enfrentarán a los ghaneses en la ronda de 16vos de final este viernes 3 de julio con el objetivo de avanzar a los octavos de final y seguir con vida en el torneo más importante del mundo.

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¡𝑀𝑎𝑛̃𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝟷𝟼𝑎𝑣𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑂𝑅𝐺𝑈𝐿𝐿𝑂 𝐶𝑂𝐿𝑂𝑀𝐵𝐼𝐴𝑁𝑂!



🆚 🇬🇭

🗓️ Viernes 3 de julio

🕞 8:30 pm (hora COL)

🏟️ Kansas City Stadium, Kansas City (Estados Unidos)

🏆 Copa Mundial de la FIFA 2026

📺 Fútbol RCN, App Canal RCN- Gol… pic.twitter.com/MIMucqXlB7 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 2, 2026

El horario para ver el Colombia vs Ghana

El cuadro de Néstor Lorenzo enfrentará a Ghana en el Estadio Kansas City y el inicio del partido está programado para las 7:30 PM, tiempo del centro de México. Colombia ha disputado sus partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Por su parte, los "Black Stars" jugaron en Toronto, Boston y Filadelfia.

Los “Cafeteros” avanzaron a los 16vos al acabar la fase de grupos en primer lugar del Grupo K gracias a que sumaron siete puntos con triunfos sobre Congo y Uzbekistán, así como un empate ante Portugal. Mientras tanto, los africanos se colaron a la primera ronda de eliminación directa al quedar como uno de los mejores ocho terceros lugares del torneo.

Esta es la séptima participación de Colombia, tras 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018, en una Copa del Mundo y buscan su mejor participación. Hasta ahora, su mejor desempeño fue en los Cuartos de Final de Brasil 2014, donde quedaron quintos tras caer ante los locales. Por su parte, los africanos están su quinto torneo, tras participar en 2006, 2010, 2014 y 2022, y buscarán emular lo que hicieron en Sudáfrica 2010 donde quedaron entre los mejores ocho equipos.

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