Esto le falta al Estadio Monterrey para estar listo a 100 días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras que se dio a conocer cómo luce el Estadio CDMX a 100 días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos también consultan qué le falta al Estadio Monterrey para estar listo para la justa internacional más importante del futbol. Resulta que para el 17 de mayo los recintos deben ser entregados a la FIFA y se trabaja a contrarreloj.

De acuerdo a lo reportado por las autoridades a los sitios locales, el Estadio Monterrey se encuentra “en estado óptimo” para que se dispute el Mundial 2026, pero aún faltan algunas refacciones que exige la FIFA para cumplir con los estándares internacionales previstos para el torneo de selecciones. Por otro lado, el Estadio Guadalajara tomó una postura oficial.

¿Qué cambios debe hacer el Estadio Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A 100 días de que comience el Mundial (11 de junio de 2026), el Estadio BBVA (que pasará a llamarse Estadio Monterrey para la Copa del Mundo) debe todavía refaccionar el área de prensa y reubicarla en una de las zonas altas del gigante de la cancha ubicada en la Sultana del Norte. Se espera que se terminen en el corto plazo, pues habrá Repechaje Intercontinental allí.

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio Monterrey en el Mundial 2026?

De acuerdo a lo designado por la FIFA en el calendario del Mundial 2026, habrá 4 partidos que se disputarán en el Estadio Monterrey, los cuales son:

Domingo, 14 de junio 2026 – Partido 12 – Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez - Grupo F

Sábado, 20 de junio 2026 – Partido 36 – Túnez vs Japón – Grupo F

Miércoles, 24 de junio 2026 – Partido 54 – Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A

Lunes, 29 de junio 2026 – Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Dieciseisavos de final





Si bien la Selección Nacional de México no verá acción en el estadio de los Rayados de Monterrey, sí habrá un partido del Grupo A (el que integran los de Javier Aguirre) en Nuevo León. Pues Sudáfrica y Corea del Sur se miden en la tercera fecha de la fase de grupos, en simultáneo al duelo entre los aztecas y el representante del Repechaje UEFA.

