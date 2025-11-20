deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Nadie puede creer que este sea el jugador más caro del repechaje intercontinental para el Mundial 2026

Hay un equipo con cotización muy alta y en gran parte se lo debe a su figura que juega en la Premier League; ¿le alcanzará para jugar el Mundial 2026?

Nadie puede creer que este sea el jugador más caro del repechaje intercontinental para el Mundial 2026
Nadie puede creer que este sea el jugador más caro del repechaje intercontinental para el Mundial 2026
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Compartir

Luego del sorteo del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 , ya se conoce cómo serán los cruces entre los 6 países que pelean por los últimos 2 lugares en la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Y nadie puede creer que Aaron Wan-Bissaka es el futbolista más costoso de entre esos 6 países.

Según los datos informados por Transfermarkt, mientras que Italia es el equipo más caro del repechaje UEFA , RD Congo es el más valioso del repechaje intercontinental para el Mundial 2026, con un precio de 123,8 millones de euros. Le siguen Jamaica (€ 49,7M) y Surinam (€ 24,23) para completar el podio. Y el defensa del West Ham es el gran responsable de esto.

Champions League - Group F - Manchester United v Young Boys
Reuters
Aaron Wan-Bissaka jugó en el Manchester United

Mientras que en el Manchester United era un ‘futbolista del montón’, Wan-Bisakka es la gran figura de RD Congo, equipo africano que ya espera en la final del Repechaje Intercontinental para intentar acceder a la Copa del Mundo de 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

Después de Wan-Bisakka (RD Congo, €24M), la lista continúa con Noah Sadiki (€17M, mediocentro del mismo país) y Rico Henry (€15M, defensa de Jamaica). Mientras tanto, hay un país que ni siquiera tiene valores de mercado en sus futbolistas (Nueva Caledonia).

Congo.jpg
@ActuFootRDCongo

Los valores de las plantillas de las 6 selecciones del repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

  • Surinam: 24,23 millones de euros
  • Bolivia: 13,38 millones de euros
  • Nueva Caledonia: sin precio de mercado
  • Jamaica: 49,7 millones de euros
  • República Democrática del Congo: 123,8 millones de euros
  • Irak: 18,08 millones de euros

¿Cómo se jugará el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026?

Las reglas establecen que habrá 2 semifinales y 2 finales. Y que hay 2 cuadros donde justamente la selección de RD Congo y su par de Irak tienen ventaja por tener mejor lugar en el Ranking FIFA. Los caminos para ganar una plaza al Mundial 2026 son los siguientes:

  • Path / Camino A: RD Congo espera en la final al ganador de Nueva Caledonia y Jamaica.
  • Path / Camino B: Irak espera en la final al ganador de Bolivia y Surinam.
Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×