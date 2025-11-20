Nadie puede creer que este sea el jugador más caro del repechaje intercontinental para el Mundial 2026

Luego del sorteo del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 , ya se conoce cómo serán los cruces entre los 6 países que pelean por los últimos 2 lugares en la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Y nadie puede creer que Aaron Wan-Bissaka es el futbolista más costoso de entre esos 6 países.

Según los datos informados por Transfermarkt, mientras que Italia es el equipo más caro del repechaje UEFA , RD Congo es el más valioso del repechaje intercontinental para el Mundial 2026, con un precio de 123,8 millones de euros. Le siguen Jamaica (€ 49,7M) y Surinam (€ 24,23) para completar el podio. Y el defensa del West Ham es el gran responsable de esto.

Reuters Aaron Wan-Bissaka jugó en el Manchester United

Mientras que en el Manchester United era un ‘futbolista del montón’, Wan-Bisakka es la gran figura de RD Congo, equipo africano que ya espera en la final del Repechaje Intercontinental para intentar acceder a la Copa del Mundo de 2026.

Después de Wan-Bisakka (RD Congo, €24M), la lista continúa con Noah Sadiki (€17M, mediocentro del mismo país) y Rico Henry (€15M, defensa de Jamaica). Mientras tanto, hay un país que ni siquiera tiene valores de mercado en sus futbolistas (Nueva Caledonia).

Los valores de las plantillas de las 6 selecciones del repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Surinam: 24,23 millones de euros

Bolivia: 13,38 millones de euros

Nueva Caledonia: sin precio de mercado

Jamaica: 49,7 millones de euros

República Democrática del Congo: 123,8 millones de euros

Irak: 18,08 millones de euros

¿Cómo se jugará el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026?

Las reglas establecen que habrá 2 semifinales y 2 finales. Y que hay 2 cuadros donde justamente la selección de RD Congo y su par de Irak tienen ventaja por tener mejor lugar en el Ranking FIFA. Los caminos para ganar una plaza al Mundial 2026 son los siguientes: