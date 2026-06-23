Francia vence 3-0 a Irak y avanza a los dieciseisavos de final del Mundial 2026; resumen, goles y mejores momentos

Con una actuación espectacular de Kylian Mbappé y tras superar el mal del clima, la Selección de Francia aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 3-0 a Irak en el Estadio de Filadelfia.

El encuentro, correspondiente a la actividad del Grupo I, estuvo marcado por el dominio absoluto del cuadro galo y por un factor sorpresa que obligó a suspender momentáneamente las acciones.

Desde el silbatazo inicial, Francia impuso condiciones. Apenas transcurría el minuto 14 cuando Kylian Mbappé anotó; el astro francés sacó un potente remate desde fuera del área que batió al arquero iraquí, abriendo el marcador y reflejando la superioridad europea en el terreno de juego durante toda la primera mitad.

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El clima detiene las acciones en Filadelfia

Justo en la recta final de los primeros 45 minutos, una intensa tormenta eléctrica azotó la ciudad, obligando a las autoridades y a la FIFA a activar el protocolo de seguridad. El partido tuvo que retrasarse por casi dos horas, enviando a ambos equipos a los vestidores mientras pasaba el peligro.

Reanudación con sabor a goleada

Una vez que el balón volvió a rodar en el Estadio de Filadelfia, la pausa no enfrióa los franceses. Mbappé volvió a hacerse presente en el marcador, firmando su doblete y alcanzando la impresionante cifra de 16 goles en Copas del Mundo, acercándose peligrosamente a la marca histórica de Lionel Messi (18)

Para cerrar la cuenta y coronar la noche, el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, apareció con una genialidad. El atacante anotó un auténtico golazo que sentenció el 3-0 definitivo en la pizarra.

Con este contundente triunfo, Francia no solo demostró su poderío ofensivo, sino que aseguró matemáticamente su lugar en la fase de eliminación directa de la justa mundialista, reafirmando su etiqueta de favorita para levantar el trofeo.

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¡GANA, GUSTA Y GOLEA! 🇫🇷



La Selección de Francia venció 3-0 a su similar de Irak con otra gran actuación Kylian Mbappé. #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 pic.twitter.com/Sm9h1zKDna — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 23, 2026

El Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ha encendido las emociones desde su primer minuto, consolidándose como uno de los sectores más atractivos de la justa.

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Tras una jornada inaugural explosiva, el panorama está sobre la mesa, las potencias europeas dieron un contundente golpe de autoridad, pero el boleto a la siguiente ronda aún no tiene dueño. Con Francia y Noruega tras sus recientes victorias, la segunda fecha promete ser un auténtico choque de trenes donde el margen de error es prácticamente nulo para los equipos que arrancaron con el pie izquierdo.

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Gran parte de los reflectores apuntan directamente al campamento galo y a su principal referente, Kylian Mbappé. El atacante ya demostró que llegó a esta Copa con el instinto goleador intacto, liderando a un equipo que busca amarrar rápidamente su pase a los dieciseisavos de final.

El reto de Les Bleus para hoy será medirse ante una escuadra de Irak que llega herida y con la urgencia absoluta de sumar puntos desde la cancha de Filadelfia, un escenario que obligará a los franceses a no bajar las revoluciones si quieren dominar la cima del sector con tranquilidad.

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Alineaciones Francia vs Irak

Francia: 16 Mike MAIGNAN, 3 Lucas Digne, 4 Dayot UPAMECANO, 5 Jules KOUNDE, 17 William SALIBA, 6 Manu KONE, 14 Adrien RABIOT, 7 Ousmane DEMBELE, (C) 10 Kylian MBAPPE, 11 Michael OLISE y 12 Bradley BARCOLA.

Irak: 22 AHMED BASIL, 3 Hussein Ali, 4 ZAID TAHSEEN, 5 AKAM HASHIM, 23 MERCHAS DOSKI, 8 IBRAHIM BAYESH, 14 ZIDANE IQBAL, 16 AMIR ALAMMARI, 24 ZAID ISMAEL, 11 AHMED QASEM y (C) 18 AYMEN HUSSEIN

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Pronóstico Francia vs Irak

El pronóstico para el choque en Filadelfia apunta a una victoria clara y dominante de Francia sobre Irak, probablemente por un margen de dos o tres goles.

Aunque la escuadra iraquí saldrá a plantear un bloque defensivo profundo para tratar de frustrar y desesperar a los europeos, la gran diferencia técnica y el desequilibrio individual de figuras como Kylian Mbappé terminarán por romper el cerco.

Será un partido donde los galos controlarán la posesión de principio a fin, asegurando un triunfo por inercia ofensiva que los pondrá en la siguiente ronda de este Mundial 2026 y dejará a los asiáticos al borde de la eliminación.

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