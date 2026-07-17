CONFIRMADO: Argentina ya sabe qué colores usará en la final vs España del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está llegando a su capítulo final y solo restan dos partidos para que la competición cierre sus puertas. La expectativa está puesta sobre la gran Final del torneo, donde Argentina se enfrentará a España en busca de su bicampeonato. A dos días del choque definitorio, el cuadro sudamericano ya sabe qué indumentaria utilizará el domingo 19 de julio.

La ‘Albiceleste’ saldrá al terreno de juego del Estadio Nueva York / Nueva Jersey con su indumentaria titular tradicional, la cual utilizó durante casi toda la Copa del Mundo. De esta manera, los sudamericanos lucirán su camiseta titular celeste y blanca, además de pantalón y medias también blancas. Argentina utilizó esta equipación en varios compromisos durante el certamen como contra Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Qué modificaciones tuvo la indumentaria de Argentina durante el Mundial

Argentina debió modificar su equipación titular en tres partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El primero fue en la segunda jornada de la Fase de Grupos, donde si bien utilizó la indumentaria titular contra Austria, debió lucir las medias de color azul por decisión de la FIFA.

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Posteriormente, el conjunto sudamericano se vistió de azul con su llamativa indumentaria alternativa en la tercera fecha de la Fase de Grupos ante Jordania y, recientemente, en la memorable remontada contra Inglaterra en las Semifinales del certamen. Ahora, Argentina regresará a su equipación tradicional para definir el título de campeón del mundo ante España.

El buen augurio de la equipación de Emiliano Martínez

Emiliano ‘Dibu’ Martínez saldrá al campo de juego vestido completamente de verde. El portero lució estos colores en gran parte del Mundial de Qatar 2022, donde la ‘Albiceleste’ se coronó campeona del mundo. Además, también utilizó esta equipación en las finales de Copa América 2021 y 2024, trofeos que hoy se encuentran en las vitrinas de la Asociación Argentina de Futbol (AFA).

Cabe destacar que, aunque la equipación era distinta, la Selección de Argentina también se vistió con short y medias blancas durante el Mundial pasado frente a Países Bajos, Croacia y la final con Francia.

Por su parte, España utilizará su indumentaria titular que es toda roja con las mangas azules y detalles en amarillo. Los europeos vienen de lucir su camiseta alternativa ante Francia, donde fueron superiores con creces al vencer por 2-0 en la otra Semifinal.