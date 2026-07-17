La final España - Argentina tendrá POR PRIMERA VEZ en la historia de los mundiales esta característica

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España ya está haciendo historia incluso antes de disputarse. Además de enfrentar a dos de las selecciones más poderosas del planeta, el duelo del próximo 19 de julio tendrá una particularidad que jamás había ocurrido en las 22 ediciones anteriores del torneo.

Argentina consiguió su boleto a la final tras derrotar a Inglaterra en una emocionante semifinal, mientras que España hizo lo propio al superar a Francia. Ahora, ambos equipos buscarán levantar el trofeo más importante del futbol internacional en un partido que promete quedar marcado para siempre.

🚨🌎 𝗣𝗼𝗿 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝘀𝗮𝗯𝗶𝗮𝘀. Esta será la primera vez en toda la historia de los Mundiales en la que la final será entre el campeón de la Eurocopa vs el campeón de la Copa América. 🇪🇸🇦🇷 pic.twitter.com/kD9Lp0fbZ2 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 16, 2026

España y Argentina protagonizarán un hecho inédito en los Mundiales

La final del Mundial 2026 será la primera en la historia que enfrentará al campeón vigente de la Eurocopa contra el campeón vigente de la Copa América. España llega como monarca de la Eurocopa 2024, mientras que Argentina conquistó la Copa América 2024 y defendió con éxito el título obtenido previamente en 2021.

Aunque ambas competencias continentales existen desde hace décadas, nunca antes sus campeones vigentes habían coincidido en una final mundialista. Por eso, el encuentro del domingo tendrá un componente histórico adicional que aumenta todavía más la expectativa alrededor del partido.

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La posibilidad de enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica suele concretarse mediante la Finalissima, torneo organizado por UEFA y CONMEBOL. Sin embargo, tras los éxitos de España y Argentina en 2024, ese partido nunca llegó a disputarse debido a cuestiones de calendario. El destino terminó reuniéndolos en un escenario todavía más grande: la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora, los campeones continentales definirán directamente al mejor equipo del planeta.

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