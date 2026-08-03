CONFIRMADO: Los atletas mexicanos que participan HOY lunes 3 de agosto en los juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México se encuentra en la primera posición del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, esto tras sumar a día de hoy un total de 251 medallas las cuales se desglosan en 113 medallas de oro, 77 medallas de plata y 61 bronces; por otro lado, en segunda posición se encuentra Colombia con 163 medallas, ellos suman 55 medallas de oro, 65 medallas de plata y 43 medallas de bronce.

Suele ser complicado seguir las competencias en las que participan mexicanos, es por eso que en esta ocasión te diremos en que disciplinas podrás ver a los mexicanos:



Gimnasia artística: Varonil y Femenil

Atletismo: Varonil y Femenil

Baseball Varonil: México vs Curazao

Básquetbol Varonil: México vs Belice

Básquetbol 3x3 Femenil: México vs Cuba

Básquetbol 3X3 Varonil: México vs Puerto Rico

Boxeo Femenil: Génesis de la Rosa (RD) vs Guadalupe Torres (MX)

Boxeo Varonil: Chrstopher Santos (MX) VS Alejandro Claro (Cuba) / Emilio Molina (MX) vs Christian Pinales (RD)

Salto Ecuestre

Esgrima: Varonil y Femenil

Futbol Varonil: México vs Guatemala

Handball Varonil: México vs Cuba

Hockey Femenil: México vs Cuba

Navegación a vela

Tiro de Precisión

Softball Varonil: México vs Cuba

Squash

Tennis de mesa: Varonil y Femenil

Volleyball Femenil: México vs Venezuela

Estas serán las principales competencias en las que veremos a atletas mexicanos pelear por una medalla en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Lee también: