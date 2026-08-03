CONFIRMADO: Los atletas mexicanos que participan HOY lunes 3 de agosto en los juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Estos son los atletas mexicanos tienen otra oportunidad de marcar historia en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
México se encuentra en la primera posición del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, esto tras sumar a día de hoy un total de 251 medallas las cuales se desglosan en 113 medallas de oro, 77 medallas de plata y 61 bronces; por otro lado, en segunda posición se encuentra Colombia con 163 medallas, ellos suman 55 medallas de oro, 65 medallas de plata y 43 medallas de bronce.
Suele ser complicado seguir las competencias en las que participan mexicanos, es por eso que en esta ocasión te diremos en que disciplinas podrás ver a los mexicanos:
- Gimnasia artística: Varonil y Femenil
- Atletismo: Varonil y Femenil
- Baseball Varonil: México vs Curazao
- Básquetbol Varonil: México vs Belice
- Básquetbol 3x3 Femenil: México vs Cuba
- Básquetbol 3X3 Varonil: México vs Puerto Rico
- Boxeo Femenil: Génesis de la Rosa (RD) vs Guadalupe Torres (MX)
- Boxeo Varonil: Chrstopher Santos (MX) VS Alejandro Claro (Cuba) / Emilio Molina (MX) vs Christian Pinales (RD)
- Salto Ecuestre
- Esgrima: Varonil y Femenil
- Futbol Varonil: México vs Guatemala
- Handball Varonil: México vs Cuba
- Hockey Femenil: México vs Cuba
- Navegación a vela
- Tiro de Precisión
- Softball Varonil: México vs Cuba
- Squash
- Tennis de mesa: Varonil y Femenil
- Volleyball Femenil: México vs Venezuela
Estas serán las principales competencias en las que veremos a atletas mexicanos pelear por una medalla en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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