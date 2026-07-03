CONFIRMADO: Así van los octavos de final del Mundial 2026 AL MOMENTO

Las selecciones de España, Portugal y Suiza ganaron sus boletos a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al imponerse a sus rivales en la fase de 16vos. Los españoles golearon a Austria en el Estadio Los Ángeles con doblete de Mikel Oyarzabal, los portugueses remontaron a Croacia en el Estadio Toronto con el primer gol de Cristiano Ronaldo en fases de eliminación y los suizos se impusieron ante Argelia en el Estadio Vancouver en un duelo que estuvo definido desde los primeros minutos.

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Ahora, España y Portugal se medirán el 6 de julio en el Estadio Dallas por un lugar en los cuartos de final. El duelo entre rivales ibéricos promete ser uno de los mejores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por su parte, Suiza espera al ganador de la llave entre Colombia y Ghana para el juego que se disputará en Vancouver el próximo 7 de julio.

13 nations have punched their ticket to the Round of 16 so far! 🎟️#FIFAWorldCup #Qualfied @mcdonalds pic.twitter.com/FS3LEZHAmd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ AL MOMENTO

Paraguay vs Francia

Canadá vs Marruecos

España vs Portugal

Estados Unidos vs Bélgica

Brasil vs Noruega

México vs Inglaterra

Colombia/Ghana vs Suiza

Argentina/Cabo Verde vs Australia/Egipto

Hasta ahora solo hay seis enfrentamientos de octavos de final definidos. Paraguay y Francia se verán las caras en el Estadio Filadelfia este 4 de julio. Ese mismo día, Canadá deberá medirse ante Marruecos en el Estadio Houston. Brasil y Noruega se enfrentarán en New York el 5 de julio. Durante la noche del domingo, la Selección Mexicana recibirá a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Los últimos duelos confirmados son el Portugal vs. España y el Estados Unidos contra Bélgica. El seleccionado coanfitrión jugará su partido de 16vos en Seattle, donde ya disputaron el USMNT vs Australia de la fase de grupos. Mañana se definirán las dos llaves restantes. Colombia o Ghana enfrentarán a Suiza mientras que los ganadores de los duelos de Argentina contra Cabo Verde y el de Australia frente a Egipto se verán las caras.

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