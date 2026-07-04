CONFIRMADO: el primer partido de cuartos de final de Mundial 2026 será entre estas selecciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se acerca cada vez más a su final y ya conocemos el primer duelo de los cuartos de final. Marruecos y Francia se impusieron a Canadá y a Paraguay en los octavos de final y ahora se verán las caras en la ronda de los mejores ocho equipos del torneo.

El combinado marroquí y el seleccionado francés se enfrentarán el próximo 9 de julio en el Estadio Boston a las 2:00 PM, tiempo del centro de México, en el marco de los cuartos de final. Aquel que imponga sus condiciones avanzará al duelo de semifinales que se jugará en Dallas el 14 de julio y los posibles rivales son España, Portugal, Estados Unidos y Bélgica.

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Antecedentes entre Marruecos y Francia

Marruecos y Francia solo se han enfrentado una vez en la historia de las Copas del Mundo pese a que se han visto las caras seis veces desde 1988. Dicho duelo tuvo lugar en las semifinales de Qatar 2022 y los franceses se impusieron 2-0 con goles de Theó Hernández y Randall Kolo Muani.

El récord entre Marruecos y Francia es de cuatro triunfos para “Les Bleus”, uno para los “Leones del Atlas” y un empate. El único triunfo de los marroquíes tuvo lugar en un partido amistoso en 1998 donde los norafricanos se impusieron en penales antes de que tuviera lugar la Copa del Mundo de Francia de 1998. Ahora, los liderados por Achraf Hakimi buscarán un resultado histórico que les permita soñar con ser el primer combinado africano en obtener la Copa del Mundo.

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