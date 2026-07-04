México toma nota: así quedó el equipo ideal de los 16avos de final antes del duelo contra Inglaterra

Comenzó la instancia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ronda en donde México deberá enfrentar a Inglaterra. Considerando esta situación se dieron a conocer estadísticas en las que aparecen los jugadores que integran el equipo ideal de los 16avos de final.

De acuerdo a información suministrada por el portal especializado SofaScore, tanto mexicanos como ingleses no pudieron introducir a ninguno de sus representantes en el selecto once.

En el arco se ubicó al arquero paraguayo Orlando Gill, quien tuvo un protagonismo representativo en la tanda de penales ante los alemanes. En la zona defensiva, por su lado, aparecieron los españoles Porro y Cururella, el argentino Lisandro Martínez y el guaraní, Canale.

Ya en la zona del medio campo fueron seleccionados tres jugadores: Olise de Francia, Diallo de Costa de Marfil y también Eustaquio del combinado nacional de Canadá.

Por último, el tridente de ataque, es sin duda alguna, de ensueño. Lo comanda el argentino Lionel Messi junto con Mbappé y el ibérico Oyarzabal.

Ahora la pregunta que tienen varios fanáticos a lo largo del planeta está relacionada con la permanencia de estos nombres. Es probable que nuevos jugadores sean añadidos o incluso que algunos mantengan su lugar contemplando, obviamente, el desenlace de un torneo que tiene la atención de millones de fanáticos.

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¿Cuándo jugarán México e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El compromiso correspondiente a los Octavos de Final entre mexicanos e ingleses se va a estar desarrollando este domingo 5 de julio en las instalaciones del Estadio Ciudad de México.

El encuentro mantiene su horario habitual, considerando que durante la jornada del día viernes, se estuvo estudiando la opción de disputarlo en horas de la tarde debido al pronóstico del clima.

Es importante mencionar que el ganador de esta serie se va a estar midiendo en la siguiente ronda de la justa orbital ante el vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.