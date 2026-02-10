CONFIRMADO: Todas las altas y bajas de Cruz Azul en el mercado para el Clausura 2026

Este lunes 9 de febrero la Liga BBVA MX cerró los registros, por lo que Cruz Azul también hizo lo propio con su plantilla para el Clausura 2026 con un último fichaje a última hora en una de las posiciones más endebles. Es por ello, que se hicieron de los servicios de Nicolás Ibáñez, quien salió de Tigres con estos números.

La Máquina hasta el momento tiene 3 altas en este nuevo torneo, aunque la que más resalta es la del argentino Agustín Palavecino, quien fue fruto del deseo de diferentes clubes mexicanos. Sin embargo, recibió 7 bajas considerables, ya que 3 de ellos eran fundamentales en la plantilla de Nicolás Larcamón, como Ignacio Rivero que se marchó a Xolos de Tijuana .

Reportan que Nicolás Ibáñez es la tercera alta de la Máquina para este torneo.|@nico.ibanez7

Las altas de Cruz Azul en el Clausura 2026

Agustín Palavecino : El mediocampista llega procedente de Necaxa y firmó contrato hasta 2029; es decir, por 3 años.

: El mediocampista llega procedente de Necaxa y firmó contrato hasta 2029; es decir, por 3 años. Christian Ebere : El nigeriano llegó recientemente al conjunto de la Noria. Incluso, ya debutó en la jornada 5 ante Toluca.

: El nigeriano llegó recientemente al conjunto de la Noria. Incluso, ya debutó en la jornada 5 ante Toluca. Nicolás Ibáñez: Reportan que la directiva celeste y el jugador llegaron a un acuerdo la noche de este lunes, aunque todavía falta que se haga oficial.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que Tigres dio de baja a Nico para que el conjunto de la Noria pudiera negociar y registrarlo, ya que cada club tiene derecho de incluir a 2 jugadores hasta el 6 de marzo, siempre y cuando no tengan vínculo con equipos.

https://x.com/CruzAzul/status/2019893853906493746?s=20

Las bajas de Cruz Azul Clausura 2026