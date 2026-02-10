CONFIRMADO: Todas las altas y bajas de Cruz Azul en el mercado para el Clausura 2026
El conjunto celeste armó un cuadro de lujo con el que buscará salir campeón en este nuevo torneo
Este lunes 9 de febrero la Liga BBVA MX cerró los registros, por lo que Cruz Azul también hizo lo propio con su plantilla para el Clausura 2026 con un último fichaje a última hora en una de las posiciones más endebles. Es por ello, que se hicieron de los servicios de Nicolás Ibáñez, quien salió de Tigres con estos números.
La Máquina hasta el momento tiene 3 altas en este nuevo torneo, aunque la que más resalta es la del argentino Agustín Palavecino, quien fue fruto del deseo de diferentes clubes mexicanos. Sin embargo, recibió 7 bajas considerables, ya que 3 de ellos eran fundamentales en la plantilla de Nicolás Larcamón, como Ignacio Rivero que se marchó a Xolos de Tijuana .
Las altas de Cruz Azul en el Clausura 2026
- Agustín Palavecino: El mediocampista llega procedente de Necaxa y firmó contrato hasta 2029; es decir, por 3 años.
- Christian Ebere: El nigeriano llegó recientemente al conjunto de la Noria. Incluso, ya debutó en la jornada 5 ante Toluca.
- Nicolás Ibáñez: Reportan que la directiva celeste y el jugador llegaron a un acuerdo la noche de este lunes, aunque todavía falta que se haga oficial.
Cabe destacar que Tigres dio de baja a Nico para que el conjunto de la Noria pudiera negociar y registrarlo, ya que cada club tiene derecho de incluir a 2 jugadores hasta el 6 de marzo, siempre y cuando no tengan vínculo con equipos.
Las bajas de Cruz Azul Clausura 2026
- Ángel Sepúlveda: El delantero se marchó a Chivas, donde buscará una revancha, luego de que en su primera etapa no le fue nada bien.
- Jorge Sánchez: El lateral regresó al futbol europeo con el PAOK de Grecia, donde también juega su excompañero Giorgios Giakoumakis.
- Ignacio Rivero: Uno de los capitanes de la Máquina y que conquistó el noveno título de liga, dijo adiós y se marchó a Xolos de Tijuana, donde vivirá su segunda experiencia con el club.
- Camilo Cándido: El uruguayo se marchó al Nacional de su país, luego de una rescisión de contrato, pese a que le restaba cumplirlo hasta verano de este año.
- Mateusz Bogusz: El polaco ya no estaba a gusto en el club, por o que se marchó a la MLS.
- Lorenzo Faravelli: El argentino se marchó a Necaxa, luego de que el club anunciara la contratación de Palavecino.
- Carlos Vargas: El lateral mexicano llegó al club en 2023, pero no tuvo los minutos esperado, ya que con el primer equipo solo disputó 10 partidos.