OFICIAL: Argentina CLASIFICA a los 16avos de final del Mundial 2026, tras el concierto de Messi vs Austria
Con dos goles y posicionandose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, Messi clasifica a 16vos de final a Argentina
La Albiceleste selló su boleto a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 2-0 a Austria. Lionel Messi fue el protagonista absoluto de la jornada, marcando los dos goles del encuentro; el primero a los 38 minutos y el segundo en el tiempo de descuento, al 90+5', para sentenciar el marcador definitivo, además con su primera anotación se convirtió en el Máximo anotador en Copas del Mundo superando a Miroslav Klose.
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Con este triunfo, Argentina se coloca en la cima del Grupo J con paso perfecto, asegurando su clasificación matemática antes de cerrar la fase de grupos.
Así queda la situación del Grupo J tras este resultado:
- Argentina: 6 puntos (Clasificado).
- Austria: 3 puntos.
- Argelia: 0 puntos (con un partido menos).
- Jordania: 0 puntos (con un partido menos).
El conjunto de Lionel Scaloni, que mantiene su valla invicta en lo que va del torneo, cerrará su participación en esta fase enfrentando a Jordania el próximo 27 de junio, buscando asegurar el primer puesto de la zona de manera definitiva.
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