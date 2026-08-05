El conflicto de Allan Saint-Maximin que le impidió jugar en Charlotte vs Pumas UNAM

Pumas UNAM inició su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota durísima ante Charlotte FC, incluso a pesar de no contar con una de sus incorporaciones más importantes. El conjunto de la MLS no pudo tener a Allan Saint-Maximin, ex Club América que permaneció fuera de la convocatoria.

El futbolista francés todavía no había podido incorporarse a los entrenamientos con el equipo de Carolina del Norte. Cerca de la mitad de la preparación para el encuentro, el entrenador Dean Smith confirmó que Allan Saint-Maximin seguía resolviendo un inconveniente relacionado con su visado, por lo que no estuvo en la goleada de Charlotte FC sobre Pumas.

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¿Qué pasó con Allan Saint-Maximin?

De acuerdo con el técnico del conjunto estadounidense, Saint-Maximin continúa realizando los trámites migratorios necesarios para ingresar a Estados Unidos. Mientras ese proceso no concluya, el francés no podrá entrenar ni ser considerado para los partidos oficiales de Charlotte.

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El estratega inglés explicó que espera la llegada del jugador en las próximas horas para que finalmente pueda incorporarse a la plantilla. Una vez resuelto el problema administrativo, comenzará su preparación física con el resto del grupo.

Brandt Bronico celebrates his goal 1-0 of Charlotte during the match between Charlotte FC vs (and) Pumas UNAM as part of the Leagues Cup 2026 Group Stage at Bank of America Stadium, on August 04, 2026 in Charlotte, North Carolina, United States.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Allan Saint-Maximin tampoco apunta al siguiente partido

Aunque Charlotte ya espera contar con el atacante, el ex América tampoco estaría para el duelo con Atlas. La falta de entrenamientos reduce las posibilidades de que tenga minutos apenas unos días después de arribar al equipo.

Dean Smith señaló que el objetivo es tener disponible al francés para el encuentro contra Pachuca, programado para el 11 de agosto. Esa fecha aparece como la opción más realista para que el ex América juegue debute en el Charlotte FC.

Allan Saint-Maximin podría ser el nuevo refuerzo del América para el Apertura 2025, cuyo precio es de 14 millones de euros|@st_maximin

Charlotte venció a Pumas UNAM sin su principal refuerzo

La ausencia de Saint-Maximin no impidió que Charlotte sumara sus primeros tres puntos en la Leagues Cup 2026. El conjunto de la MLS aprovechó errores defensivos de Pumas y se impuso 3-0 a los de Esteban Solari.

Calendario de Pumas en la Leagues Cup 2026