Conoce las reglas básicas del fútbol en los Juegos Olímpicos

En el marco de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que serán inaugurados en el Estadio Olímpico este viernes 23 de julio de 2021 es necesario precisar que una de las disciplinas que genera una gran expectativa es el fútbol. Este deporte es uno de los más seguidos en todo el mundo, por ello, es esencial conocer las reglas básicas que componen este apasionante deporte olímpico.

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Fútbol Olímpico

Terreno de juego

De forma rectangular, dividida en dos mitades iguales, marcado con la delimitación exigida en el reglamento. Superficies naturales o artificiales.

Longitud de la línea de banda, mínimo de 90 metros y máximo de 120 metros.

Área de meta, contiene dos líneas perpendiculares a la línea de meta. Estas se ubican a 16.5 metros de la parte interior de cada poste, en esa área se ubica el punto penal.

Las metas o mejor conocidas como porterías, son un par de postes colocados entre sí a una distancia de 7.32 metros y tienen una altura de 2.44 metros.

Balón

Implemento esencial para la práctica del fútbol, sin su presencia, no sería posible jugarlo.

Esférico, material de cuero o sintético de una circunferencia no superior a 70 y no inferior a 68 centímetros.

Su peso no debe ser superior a 450 gramos y tampoco inferior a 410 gramos.

Jugadores

Dos equipos, máximo de once jugadores cada uno y la presencia obligatoria de un guardameta.

Siete jugadores deben presentarse como mínimo antes de un partido. Si se encuentran menos de esta cifra, el árbitro dará como ganador al conjunto que tenga más integrantes.

Partidos oficiales y selecciones nacionales, se les permite un máximo de seis suplentes y un límite de tres cambios.

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Equipamiento de los jugadores

El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de diferentes piezas:

Camiseta, color diferente al del rival y que se facilite distinguir.

Shorts, debe llegar unos centímetros antes que la rodilla del jugador, color diferente al del equipo rival.

Calcetas, deben cubrir piernas del jugador y no deben ser más altas que la ubicación de la rodilla, color diferente al del rival.

Espinilleras, de caucho, plástico o de un material similar apropiado para ofrecer una protección adecuada, cubiertas por las medias.

Calzado, deben ser aprobados por los reglamentos del deporte, el diseño y color lo puede escoger el jugador, pasan por la previa revisión del árbitro.

Los uniformes de los dos equipos deben tener una diferencia entre sí. Los guardametas y árbitros también están obligados a utilizar un color distinto.

Árbitro

Apropiado cumplimiento de las reglas. Sus decisiones son definitivas y si comete un error, puede ser avisado por sus asistentes o apoyarse en las recomendaciones que tomen los jueces de línea o quienes se encuentran en el VAR.

Sus funciones son: avalar los goles, marcar las faltas y sancionar las más severas con amonestaciones o expulsiones. Utiliza tarjetas amarillas o rojas, respectivamente.

Tiene la decisión y poder de expulsar algún integrante dentro del partido.

Duración del partido

Dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno. Entre cada tiempo habrá un descanso que no deberá exceder de 15 minutos.

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Faltas e incorrecciones

Las faltas fuera del área se sancionan con tiro libre y las que son dentro del área con un tiro penal.

De acuerdo a la gravedad de la infracción, el árbitro podrá decidir si sólo se marca la falta, si saca tarjeta amarilla para amonestar o roja para expulsar al jugador.

Tiros libres

Se dividen en directos e indirectos:

Es directo cuando se necesita de un solo contacto y se puede meter gol, o en caso, de que sea en propia meta se marcará tiro de esquina; y tiro libre

Es indirecto cuando se deben hacer dos toques antes de que el balón cruce la meta, si sólo hay un toque, se comente infracción y se concederá saque de meta.

En el caso de una infracción en contra que requiere un tiro libre, el equipo afectado tiene derecho a colocar una barrera de jugadores, para resguardar al portero y complicar el panorama para el cobrador, pero dicha barrera deberá estar a una distancia de 9,15 metros.

Tiro penal

Cuando el equipo comete una falta o infracción a su rival dentro del área.

El balón se coloca en el punto penal, que está a 11 metros de la línea de meta y es un mano a mano entre el ejecutor y el guardameta a un solo disparo.

Los demás jugadores permanecerán fuera del área a por lo menos 9.15 metros de distancia del punto penal.

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Saque de banda

Forma de reanudar el juego y se concede a los adversarios del último jugador que tocó el balón antes de atravesar la línea de banda por tierra o por aire.

No se podrá anotar un gol directamente desde un saque de banda.

Se hace con las manos, el balón se lanza desde atrás por encima de la cabeza, con ambos pies bien colocados sobre la línea desde el sitio donde salió del terreno de juego.

Saque de meta

Otra de las formas de reanudar el juego, cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta, después de haber tocado por último a un jugador del equipo atacante.

Modificaciones en el reglamento del fútbol



Si algún jugador llega a tocar el balón con la mano dentro del área, ya no entrará en discusión o en criterio del árbitro determinar si hay intención o no. Toda mano dentro del área será decretada como pena máxima.

A la hora de la sustitución de un jugador, el futbolista puede salir desde cualquier zona del campo, todo esto para agilizar las acciones del partido.

No habrá segunda jugada cuando se ejecuta un penal. Si el balón es tapado por el portero o rebota en uno de los palos, el árbitro tiene la potestad de parar la acción y reanudar el partido desde el saque de meta.

Los jugadores tendrán la posibilidad de salir jugando dentro de su área de 16. 50 metros. Anteriormente, todos debían despejar esta zona para poder reanudar el juego desde el saque de meta.

Si dentro de las acciones del partido, el balón golpea al árbitro, se deberá detener y el juez deberá hacer un pique desde el mismo lugar en donde ocurrió dicho acción.