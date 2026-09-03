Construirán nuevo estadio en Morelos; se podrá jugar futbol y béisbol

En la comunidad de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, se construirá un nuevo centro polideportivo junto a un estadio de beisbol.

De acuerdo con los últimos reportes, el recinto deportivo se ubicará en el centro del municipio y albergará, además del diamante de beisbol, un campo de futbol, trotapista, canchas de usos múltiples, skate park, zona para ciclismo de montaña y una alberca olímpica.

Fue durante el marco del Campeonato Nacional Liga Telmex Telcel 2026, que reunirá a 28 selecciones en la entidad, que se hizo oficial la construcción del estadio de béisbol, junto al campo de futbol, donde se buscará retomar los valores de uno de los deportes más importantes del país, acercando a las nuevas generaciones al bat.

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Los Estadios más importantes en Morelos

En el estado de Morelos destacan principalmente recintos de fútbol y usos múltiples con gran tradición deportiva.



Estadio Agustín "Coruco" Díaz

Ubicación: Zacatepec de Hidalgo.

Zacatepec de Hidalgo. Capacidad: Aproximadamente 24,443 espectadores.

Aproximadamente 24,443 espectadores. Detalles: Es el estadio más grande y moderno del estado. Fue totalmente reconstruido y modernizado en 2014; es la histórica casa del Club Atlético Zacatepec. Estadio Mariano Matamoros

Ubicación: Xochitepec.

Xochitepec. Capacidad: Alrededor de 16,000 a 18,000 espectadores.

Alrededor de 16,000 a 18,000 espectadores. Detalles: Célebre por haber albergado partidos de la Primera División mexicana con los recordados Colibríes de Morelos en 2003, además de diversas franquicias de divisiones de ascenso. Estadio Centenario

Ubicación: Cuernavaca (Avenida Universidad, al norte de la ciudad).

Cuernavaca (Avenida Universidad, al norte de la ciudad). Capacidad: Alrededor de 14,800 espectadores.

Alrededor de 14,800 espectadores. Detalles: Complejo multiusos que ha sido sede de equipos como Pumas Morelos, Ballenas Galeana y filiales de la Liga TDP y actualmente, lo usa Cruz Azul Femenil en la Liga MX Femenil. Estadio Isidro Gil Tapia

Ubicación: Cuautla (dentro de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón).

Cuautla (dentro de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón). Capacidad: Aproximadamente 5,000 espectadores.

Aproximadamente 5,000 espectadores. Detalles: Tradicional casa de los Arroceros de Cuautla en la Segunda División (Liga Premier) y Tercera División (Liga TDP).

Otros recintos y unidades deportivas relevantes



Polideportivo / Estadio CDY (Centro Deportivo Yautepec): En Yautepec, sede recurrente de equipos de Tercera División y torneos locales.

En Yautepec, sede recurrente de equipos de Tercera División y torneos locales. Estadio General Emiliano Zapata: En el municipio de Emiliano Zapata, utilizado para eventos municipales y futbol regional.

En el municipio de Emiliano Zapata, utilizado para eventos municipales y futbol regional. Parque de Béisbol / Estadio Miraval: En Cuernavaca, espacio emblemático para el desarrollo deportivo local y béisbol aficionado.

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