El CONTUNDENTE mensaje de Alan Mozo a toda la Liga MX tras convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul

Alan Mozo fue presentado con Cruz Azul, a donde llega proveniente del Club Deportivo Guadalajara mediante un préstamo por un año con opción a compra (con cláusula obligatoria si se cumplen ciertos objetivos). Además, se confirmó que el lateral portará el dorsal número 2 con La Máquina.

El futbolista mexicano es oficialmente nuevo refuerzo celeste para el Apertura 2026, llegando a cubrir una de las posiciones prioritarias en el esquema táctico del entrenador Joel Huiqui.

Mozo, de 29 años, militó recientemente a préstamo con los Tuzos del Pachuca, club al que llegó en enero de 2026; no obstante, una fuerte lesión en el tobillo lo marginó de la regularidad, disputando apenas 8 compromisos y registrando una asistencia.

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Horas antes de su anuncio, Mozo arribó a las instalaciones de entrenamiento de Cruz Azul para afinar los últimos detalles de su llegada a la capital, integrándose de inmediato a la práctica con el plantel previo a su presentación oficial ante la afición.

Durante sus primeras actividades en el club, firmó autógrafos en varias camisetas y lanzó una contundente advertencia a toda la Liga MX: "Vamos por el bicampeonato", dejando en claro su total compromiso con sus nuevos colores.



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¿Cuándo será el debut de Alan Mozo con Cruz Azul?

De acuerdo con los reportes más recientes, Alan Mozo saldrá al banquillo de suplentes el próximo domingo 8 de agosto, cuando Cruz Azul reciba a Santos Laguna en la cancha del Estadio Banorte, en punto de las 20:00 horas. El cuerpo técnico contempla darle minutos de cambio para acelerar su proceso de adaptación e integración con el resto del plantel.

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