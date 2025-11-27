deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

La convocatoria de Chivas para enfrentar a Cruz Azul en el juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 ¡No se guardan nada!

Conoce la convocatoria de Gabriel Milito para el partido de Chivas ante Cruz Azul en el juego de ida de los Cuartos de Final el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Gabriel Milito, DT de Chivas
Instagram Chivas / @chivas
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

Chivas se mide ante Cruz Azul en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este jueves 27 de noviembre del 2025. El encuentro que se va a disputar en el Estadio Akrón en punto de las 20:06 horas tiempo del centro de México.

Un partido clave para que el rebaño pueda tomar ventaja, Gabriel Milito lo sabe y es por eso que ha decidido convocar a 22 jugadores para el encuentro que pasan por su mejor momento.

Los 22 convocados de Chivas para enfrentar a Cruz Azul son:

  • ⁠Raúl Rangel
  • Oscar Whalley
  • Alan Mozo
  • Miguel Gómez
  • ⁠Richard Ledezma
  • Bryan González
  • Gilberto Sepúlveda
  • Daniel Aguirre
  • José Castillo
  • Omar Govea
  • Rubén González
  • Luis Romo
  • Erick Gutiérrez
  • ⁠Efraín Álvarez
  • Santiago Sandoval
  • ⁠Roberto Alvarado
  • Yael Padilla
  • Hugo Camberos
  • Isaac Brizuela
  • Teun Wilke
  • Armando González
  • Javier Hernández

Así llega Chivas y Cruz Azul

Las Chivas llegan ubicados en el sexto lugar de la tabla con 29 puntos conseguidos luego de ganar nueve encuentros, empatar dos y perder seis. Mientras quem Cruz Azul llega en el tercer lugar de la tabla con 35 puntos conseguidos luego de ganar 10 encuentros, empatar cinco y perder dos.

Va a ser un partido parejo y complicado para los dos equipos ya que los dos clubes llegan de descansar dos semanas al no tener partidos amistoso durante esas fechas por el paron de la fecha FIFA y el Play In.

El club que llega en mejor ritmo es Chivas pues llega de ganar sus últimos tres encuentros de torneo regular, mientras que la Máquina terminó perdiendo la última jornada ante Pumas.

Chivas
Cruz Azul
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×