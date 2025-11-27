La convocatoria de Chivas para enfrentar a Cruz Azul en el juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 ¡No se guardan nada!

Chivas se mide ante Cruz Azul en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este jueves 27 de noviembre del 2025. El encuentro que se va a disputar en el Estadio Akrón en punto de las 20:06 horas tiempo del centro de México.

🔴⚪️ ¡HOY ES DÍA DE PARTIDOOO! 🔥 ¡EL REBAÑO SAGRADO ESTÁ DE VUELTA Y BUSCARÁ TOMAR LA VENTAJA EN LOS CUARTOS DE FINAL! 🐐 🗣️ ¡MÁS DE 4️⃣0️⃣ MILLONES DANDO SU PODER A LOS ROJIBLANCOS! 🇦🇹 pic.twitter.com/LYLqsv9QOm — CHIVAS (@Chivas) November 27, 2025

Un partido clave para que el rebaño pueda tomar ventaja, Gabriel Milito lo sabe y es por eso que ha decidido convocar a 22 jugadores para el encuentro que pasan por su mejor momento.

Los 22 convocados de Chivas para enfrentar a Cruz Azul son:



⁠Raúl Rangel

Oscar Whalley

Alan Mozo

Miguel Gómez

⁠Richard Ledezma

Bryan González

Gilberto Sepúlveda

Daniel Aguirre

José Castillo

Omar Govea

Rubén González

Luis Romo

Erick Gutiérrez

⁠Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

⁠Roberto Alvarado

Yael Padilla

Hugo Camberos

Isaac Brizuela

Teun Wilke

Armando González

Javier Hernández

Así llega Chivas y Cruz Azul

Las Chivas llegan ubicados en el sexto lugar de la tabla con 29 puntos conseguidos luego de ganar nueve encuentros, empatar dos y perder seis. Mientras quem Cruz Azul llega en el tercer lugar de la tabla con 35 puntos conseguidos luego de ganar 10 encuentros, empatar cinco y perder dos.

Va a ser un partido parejo y complicado para los dos equipos ya que los dos clubes llegan de descansar dos semanas al no tener partidos amistoso durante esas fechas por el paron de la fecha FIFA y el Play In.

El club que llega en mejor ritmo es Chivas pues llega de ganar sus últimos tres encuentros de torneo regular, mientras que la Máquina terminó perdiendo la última jornada ante Pumas.

