Estados Unidos anuncia su lista de convocados para la Copa Oro 2023

Para la próxima Copa Oro, a realizarse entre el próximo sábado 24 de junio y el domingo 16 de julio, Estados Unidos, vigente campeón, anunció a su lista de 23 convocados para defender el título de la Confederación de América del Norte.

Dentro de los llamados, destaca Alejandro Zendejas, futbolista mexicano del Club América, quien se decantó para representar a Estados Unidos, a nivel de selecciones, sobre México.

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La convocatoria de Estados Unidos para la Copa Oro 2023

Porteros

Sean Johnson

Gaga Slonina

Matt Turner

Defensas

DeJuan Jones

Aaron Long

Matt Miazga

Jalen Neal

Bryan Reynolds

Miles Robinson

John Tolkien

DeAndre Yedlin

Mediocampistas

Gianluca Buzios

Djordje Mihailovic

Aidan Morris

Cristian Roldan

James Sands

Alan Soñora



Delanteros

Cade Cowell

Jesús Ferrerira

Julian Gressel

Jordan Morris

Brandos Vazquez

Alex Zendejas

Eyes on an 8th Gold Cup 🇺🇸🏆



B.J. Callaghan names 23-player roster for 2023 Concacaf Gold Cup » https://t.co/vZ2yOZqWJM pic.twitter.com/LKRTkOPK8L — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) June 12, 2023

Las ausencias en la convocatoria de Estados Unidos para la Copa Oro 2023

Dentro de los jugadores del combinado de las barras y las estrellas que no fueron llamados para participar en el torneo del Confederación de América del Norte destaca Christian Pulisic, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Gio Reyna, entre otros, que asistieron a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde alcanzaron la ronda de octavos de final.

Igualmente, Estados Unidos afrontará la Copa Oro 2023 con B.J. Callaghan en el banquillo, ante la salida de Anthony Hudson, quien tomó el lugar de Gregg Berhalter tras la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la selección norteamericana fue eliminada ante Países Bajos.

El calendario de Estados Unidos para la Copa Oro 2023

Fase de grupos

Estados Unidos vs Jamaica - sábado 24 de junio

*Por definirse* vs Estados Unidos - miércoles 28 de junio

Estados Unidos vs NIcaragua - domingo 2 de julio

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Además, previo a la Copa Oro 2023, Estados Unidos tendrá actividad en el Final Four de la CONCACAF Nations League donde enfrentará a la Selección Mexicana en las semifinales; por otra parte, Canadá y Panamá son las otras selecciones en la antelada de la final del certamen, donde el combinado de las barras y las estrellas es el vigente campeón tras vencer a México en la edición de 2021.