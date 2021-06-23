Brasil vs Colombia cobertura en vivo | Copa América 2021
La Selección Brasileña buscará mantener el invicto ante el combinado colombiano, que llega urgido de una victoria en la Copa América 2021.
Este miércoles sigue la actividad de la Copa América 2021 con un duelo clave dentro del grupo B, correspondiente a la jornada cuatro, la Selección de Brasil se enfrenta al combinado de Colombia, en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.
El conjunto brasileño y anfitrión del certamen continental, dirigido por “Tite”, viene de descansar en la fecha tres y llega como líder de grupo, tras ganar sus primeros dos encuentros, ante las selecciones de Venezuela 3-0 y luego aplasto 4-0 a Perú; por lo que, buscará mantener el liderato ante los cafetaleros. Un triunfo ante los colombianos les dará el pase automático a los cuartos de final como primero del grupo.
En su once inicial que podrían salir | Brasil
Alisson; Danilo, Eder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred; Neymar, Éverton Ribeiro, Éverton Sousa y Gabriel Barbosa.
Por su parte, los Cafeteros comenzaron su aventura en el torneo con el pie derecho y vencieron 1-0 a Ecuador. Sin embargo, en sus siguientes dos encuentros no les favorecieron los resultados, donde empataron 0-0 con Venezuela y perdieron 2-1 frente a Perú.
En consecuencia, el conjunto comandado por Reinaldo Rueda permanece en la segunda posición del grupo, con cuatro unidades y a dos de la cima. Por lo que, con estos resultados los colombianos deberá salir sí o sí por la victoria para que los equipos que tienen partidos pendientes no les den alcance y los dejen fuera de los octavos de final.
Se espera que el once titular de Colombia
David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona; Miguel Borja y Duván Zapata.
La última vez en que ambos conjuntos se midieron fue en septiembre de 2019, cuando igualaron 2-2 con goles de Casemiro y Neymar por parte de Brasil; y Luis Muriel marcó los dos tantos de Colombia en un amistoso disputado en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.