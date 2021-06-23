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Fútbol

Brasil vs Colombia cobertura en vivo | Copa América 2021

La Selección Brasileña buscará mantener el invicto ante el combinado colombiano, que llega urgido de una victoria en la Copa América 2021.

Brasil

Escrito por: Damaris Ramírez

Este miércoles sigue la actividad de la Copa América 2021 con un duelo clave dentro del grupo B, correspondiente a la jornada cuatro, la Selección de Brasil se enfrenta al combinado de Colombia, en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

El conjunto brasileño y anfitrión del certamen continental, dirigido por “Tite”, viene de descansar en la fecha tres y llega como líder de grupo, tras ganar sus primeros dos encuentros, ante las selecciones de Venezuela 3-0 y luego aplasto 4-0 a Perú; por lo que, buscará mantener el liderato ante los cafetaleros. Un triunfo ante los colombianos les dará el pase automático a los cuartos de final como primero del grupo.

En su once inicial que podrían salir | Brasil

Alisson; Danilo, Eder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred; Neymar, Éverton Ribeiro, Éverton Sousa y Gabriel Barbosa.

Por su parte, los Cafeteros comenzaron su aventura en el torneo con el pie derecho y vencieron 1-0 a Ecuador. Sin embargo, en sus siguientes dos encuentros no les favorecieron los resultados, donde empataron 0-0 con Venezuela y perdieron 2-1 frente a Perú.

En consecuencia, el conjunto comandado por Reinaldo Rueda permanece en la segunda posición del grupo, con cuatro unidades y a dos de la cima. Por lo que, con estos resultados los colombianos deberá salir sí o sí por la victoria para que los equipos que tienen partidos pendientes no les den alcance y los dejen fuera de los octavos de final.

Se espera que el once titular de Colombia

David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona; Miguel Borja y Duván Zapata.

La última vez en que ambos conjuntos se midieron fue en septiembre de 2019, cuando igualaron 2-2 con goles de Casemiro y Neymar por parte de Brasil; y Luis Muriel marcó los dos tantos de Colombia en un amistoso disputado en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

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