Brasil vs Venezuela cobertura en vivo | Copa América 2020

Brasilia, Brasil. Brasil, con el retorno del zaguero Thiago Silva y la recuperación del atacante Gabriel Barbosa 'Gabigol', se enfrenta en el partido inaugural de la Copa América 2021 a una Venezuela llena de dudas por un brote de COVID-19.

La selección de Brasil, que según algunos medios pensó en boicotear el torneo, aunque luego jugadores y cuerpo técnico lo desmintieron entrenaron el viernes y sábado en el Centro Deportivo Barra Funda, del club Sao Paulo, antes de viajar a Brasilia.

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La principal novedad fue el retorno de Thiago Silva, que se lesionó en la final de la Champions League, cuando su equipo, el Chelsea, derrotó al Manchester City.

La otra buena noticia para el equipo dirigido por Tite fue la recuperación de Gabigol, artillero del Flamengo quien se resintió de una lesión en el partido frente a Paraguay que dejó a Brasil en el primer lugar de las eliminatorias mundialistas con 18 puntos, producto de seis victorias en igual número de presentaciones.



La realidad de Venezuela es diferente que la selección de Brasil



Venezuela perdió por 3-1 ante Bolivia e igualó en casa, 0-0, frente a Uruguay, resultados que la mantienen en la penúltima posición con cuatro puntos en la eliminatoria de la Copa del Mundo Catar 2022, a catorce de Brasil.

Los problemas se agravaron con la exclusión por COVID-19, antes del viaje, de Wílker Ángel y Rolf Feltscher, y por un "cuadro viral" de Tomás Rincón, jugador del Torino y una de sus principales estrellas.

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Después de su llegada a Brasil, las pruebas obligatorias PCR indicaron que doce personas de la delegación, incluidos jugadores y miembros del cuerpo técnico, dieron positivo, lo que complica más el panorama al técnico Peseiro para armar su equipo titular.

Brasil y Venezuela abrirá este domingo un torneo marcado por las críticas al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro por su decisión de acoger la competición en medio de una situación todavía no controlada de la pandemia de la COVID-19, que en quince meses acumula casi 17,3 millones de casos confirmados y 485.000 muertes en el país.