Colombia vs Perú cobertura en vivo | Copa América 2020

La Copa América sigue su marcha con la fase de grupos, el Grupo A se podría apretar tras el partido entre Colombia y Perú. Pues los dirigidos por Ricardo Gareca podrían conseguir sus primeros puntos del campeonato ante los colombianos.

Los incas no han logrado sumar unidades y tampoco anotar goles, en estos momentos se ubican en el último puesto, mientras que los cafetaleros podrían catapultarse al primer puesto del grupo.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda han tenido de ‘clientes’ a los peruanos en los últimos partidos. De los últimos cinco encuentros, Colombia no ha perdido ninguno y se ha impuesto en tres. Esta podría ser una dura prueba para los peruanos que no han convencido en lo que va del certamen.

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Ormeño podría debutar

Una de las situaciones que más piden las redes sociales, es el debut de Santiago Ormeño con el conjunto nacional de Perú. Se ha informado que este encuentro podría ser el indicado para ver al ahora jugador del club León. Un buen sector de la afición mexicana también estará pendiente al posible debut de Ormeño, pues hasta hace poco menos de dos meses, se pedía a gritos su presencia en la Selección Azteca.

Estas dos escuadras son de las que más presencia de la Liga BBVA MX tienen en la Copa América. Ambas naciones buscarán dar la campanada para conseguir más unidades y sobretodo Perú que no quiere quedarse en el fondo del grupo con el peligro de no clasificarse a la siguiente etapa.

Será cuestión de tiempo para conocer el rumbo que tomará el Grupo A tras este partido, pues Ecuador y Venezuela empataron a dos anotaciones y así se queda abierta la oportunidad de que en esta misma fecha, los peruanos puedan abandonar el último sitio y provoquen un movimiento interesante con una posible victoria. ¿Quién logrará imponerse?

