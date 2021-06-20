Eden Hazard acepta que duda volver al nivel que lo llevó a la élite

Luego de algunas temporadas plagadas de lesiones, el atacante belga del Real Madrid, Eden Hazard se sinceró y admitió que no está seguro de poder recuperar su forma física, lo que le impediría retomar el nivel que lo llevó a ser considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en los últimos tiempos.

"Nunca he dudado de mis cualidades, sé lo que puedo hacer en un campo de fútbol. Lo que no sé es si mi tobillo volverá a ser el mismo de hace diez años, así es la vida” explicó el seleccionado de Bélgica.

Imagen, Reuters

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Respecto a su participación con la selección de Bélgica, Hazard admite que quiere jugar en la Eurocopa 2020; sin embargo, también es consciente que no tiene la mejor condición para poder rendir los 90 minutos.

“Prefiero jugar 70 minutos muy buenos que 90 mediocres, no estoy al cien por cien, pero estoy listo para ser titular. Quiero jugar cada partido y mostrar la calidad que atesoro”, expresó.

Estadísticas de Eden Hazard en las Eurocopas

El ex atacante del Chelsea está disputando su segunda Eurocopa y sin duda busca superar o que lo logró en la edición anterior, la cual tuvo lugar en Francia durante el verano del 2016, donde en cinco partidos (llegaron a cuartos de final) marcó un gol y brindó cuatro asistencias.

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Por último, al cuestionarle sobre si juega con miedo de volver a lesionarse, el Balón de Plata de la Copa Mundial de Rusia 2018 aseveró que no es así, es algo que tiene eliminado ya que su estilo de juego no le permitiría jugar con temor.

"Si pienso en ello, mejor no jugar, tengo que encarar y hacer mi juego; necesito ser más inteligente y encontrar soluciones. En el Real Madrid hay una gran presión, pero en Bélgica también, cuando salgo al campo, lo doy todo”, culminó.