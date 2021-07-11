Argentina puso fin a una sequía de 28 años sin un título oficial

Luego de ganar la Copa América ante Brasil, Lionel Messi levantó su primer título con la Selección Mayor de Argentina y dirigidos por Scaloni, la Albiceleste puso fin a una sequía de 28 años sin conquistar un campeonato oficial.

AME1582. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 10/07/2021.- Lionel Messi (c) de Argentina besa hoy el trofeo de la Copa América, tras la final de la Copa América contra Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Andre Coelho |ANDRE COELHO/EFE

La última ocasión en la que Argentina había sido Campeón fue en 1993, año en el que precisamente se coronaron en el certamen de Conmebol y en la Copa Artemio Franchi, que se disputaba entre selecciones de Sudamérica y Europa.

Liderados por Oscar Ruggeri, Diego Simeone y Gabriel Omar Batistuta, Argentina venció a México en la Final de la Copa América de Ecuador en 1993. Fue la primera ocasión en la que la Selección Azteca asistió como invitado a la competencia de Conmebol.

Por su parte, en la Copa Artemio Franchi la Albiceleste dirigida por Alfio Basile venció a Dinamarca desde la instancia de los penaltis. Teniendo Diego Armando Maradona como máximo referente.

Tras los títulos obtenidos en 1993, Argentina comenzó una época de sequía, pues perdieron siete finales.

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Finales perdidas por Argentina

En 1995, Dinamarca tomó revancha y derrotó a la Albiceleste en la Copa Rey Fahd que posteriormente, sería denominada como Copa Confederaciones, la cual también perdieron en 2005 frente a Brasil.

Un año antes, en la Copa América de 2004, Argentina también había sido derrotada por la Verde-amarela.

Para 2007, 2015 y 2016, el combinado argentino volvería a dejar ir el título más importante en el torneo de futbol sudamericano, cayendo de nueva cuenta ante Brasil y dos veces frente a Chile.

Sin embargo, la derrota más dolorosa de Argentina fue en la Final de la Copa del Mundo de 2014 contra Alemania.

Ahora, la Albiceleste pueden volver a celebrar, pues de la mano de Leo Messi, la vuelta volvieron a dar.

Gracias D🔟s por ser argentino 🇦🇷



🎶 ¡Que de la mano, de Leo #Messi 🐐, toda la vuelta vamos a dar! pic.twitter.com/8ZTSfLRk8z — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 11, 2021

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