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Fútbol

Argentina vence a Brasil en Maracaná y es Campeón de la Copa América

Liderados por Messi, Argentina derrotó al Scratch du Oro y puso fin a una sequía de 28 años sin levantar un título oficial.

Argentina celebra el gol de Di María

Escrito por: Azteca Deportes

Argentina venció a Brasil por la mínima diferencia y se coronó Campeón de la Copa América 2021.

La Albiceleste puso fin a sus fantasmas. Lionel Messi levantó su primer título con la Selección Mayor tras cuatro finales perdidas y el equipo dirigido por Lionel Scaloni puso fin a una sequía de 28 años sin un campeonato.

En un juego que tuvo como protagonistas a Messi y Neymar, Argentina se fue arriba durante el primer tiempo.

Al minuto 22, Ángel Di María recibió un servicio de Rodrigo De Paul y definió con una vaselina ante la salida de Ederson. El tanto hizo recordar el gol que hizo el jugador del PSG ante Nigeria en los Juegos Olímpicos de Beijing, 2008.

Para la parte complementaria Brasil no pudo reaccionar. A pesar de los movimientos de Tite, quien mandó a la cancha a Roberto Firmino, el Scratch du Oro no logró concretar pese a las opciones de peligro que generaron.

Fue al 52’, que la Verde-amarela tuvo su aproximación más cercana para igualar el partido en Maracaná. No obstante, un fuera de juego anuló el tanto de Richarlison que empataba las cosas en la Final.

Durante los últimos minutos, Messi tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja. El astro argentino recibió un pase filtrado y falló un mano a mano contra el guardameta del Manchester City. Sin embargo, Argentina logró aguantar para sumar su decimoquinto título de Copa América.

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Messi por fin levantó un título con Argentina

Luego de haber tenido una serie de fracasos liderando a la Albiceleste, Lionel Messi logró lo que tanto había buscado: un título con la Selección Mayor.

Anteriormente, Messi había sido partícipe en cuatro finales con Argentina, las cuales terminó perdiendo entre tres ediciones de la Copa América (2007, 2015, 2016), y la Final de la Copa del Mundo de 2014.

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