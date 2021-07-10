Son nombrados los mejores de la Copa América

Asunción, Paraguay. La Conmebol no se complica la vida y anuncia que el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar como los mejores jugadores de la Copa América que se disputa en Brasil y que este sábado se disputa la final.

La Conmebol declaró que "elige a Lionel Messi y a Neymar como los mejores jugadores de la CONMEBOL Copa América 2021 por demostrar en cada partido sus diferentes cualidades que los hacen ser jugadores íntegros, con calidad técnica y táctica, por su inteligencia con y sin balón y sus tomas de decisiones que siempre son asertivas"

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"Los llevan a ser los mejores jugadores de esta Copa América. No es posible solo elegir un jugador porque esta competición tiene dos mejores jugadores", adjuntó el organismo en un comunicado.

Messi y Neymar, las estrellas de la Copa América 2021



Subraya que, además de goleadores -Leo Messi ha marcado cuatro anotaciones-, ambos "son líderes en asistencias". "El argentino lleva 5 y el astro brasileño ha servido en 3 ocasiones de gol, demostrando lo determinante que son en el campo juego, durante esta CONMEBOL Copa América 2021", apuntó la institución sudamericana.

"El Grupo de Estudio Técnico (GET) ha determinado en el análisis que el impacto positivo que han tenido estos grandes futbolistas con sus compañeros de selección y el reflejo del ADN sudamericano presente en cada partido que disputan por sus selecciones, hacen a Lionel Messi y a Neymar merecedores de esta distinción", añadió.

El GET de la Conmebol está formado por grandes entrenadores con trayectoria histórica en el futbol sudamericano como Francisco Maturana o Gerardo Pelusso.

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"Hicimos un trabajo técnico táctico de cada selección y jugador. Y el nivel que se ha demostrado en esta competición, los finalistas de esta edición, demuestra que ha sido un éxito rotundo", comentó el argentino Pelusso.

El GET elegirá también el once con los futbolistas más destacados del torneo, cuya final disputarán este sábado Brasil y Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con información de EFE