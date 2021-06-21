Venezuela empata en el último minuto a Ecuador

Un gol de Ronald Hernández a los 91 minutos selló este domingo en Río de Janeiro un nuevo empate, este por 2-2, de Venezuela en tres partidos jugados en la Copa América, y estropeó de paso los planes de recuperación de Ecuador, que de seis puntos posibles apenas rescató uno.

Venezuela llegó limitada por el brote de covid-19 y la lesión confirmada ayer de otra estrella, Yangel Herrera, que muestra ya una enfermería con una docena de jugadores que podrían conformar un buen equipo titular. Ecuador se reencontró con el gol en el minuto 38, cuando Pervis Estupiñán lanzó una falta lejana que mostró las debilidades de una defensa venezolana, improvisada y reconstruida por las lesiones y el covid-19.

Tras dos cabeceos, el balón llegó a Robert Arboleda que remató el balón, entonces sin dueño, pero Wuilker Fariñez consiguió pararlo poco antes de chocar con su rival, una acción en la que sus compañeros vieron falta sobre el arquero.

El rebote del segundo rechace cayó a Ayrton Preciado, absolutamente solo en el área pequeña, donde, con el portero vencido tras los primeros remates y unos defensas que más parecían espectadores de lujo, solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes.

Te podría interesar: Hazard admite que no volverá a su mejor nivel

Se fueron al descanso



Apenas seis minutos después del regreso al rectángulo de juego, José Martínez recibió un balón en la banda derecha desde la que lanzó un centro al área que parecía medido para la cabeza de Edson Castillo que terminó con el empate parcial para Venezuela.

Gonzalo Plata apagaría la emoción de los venezolanos, pues pondría delante nuevamente a Ecuador al minuto 71.

En el minuto 91, Edson Castillo puso un centro desde el centro del campo que el recién ingresado Ronald Hernández, más rápido que los centrales de la Tri, remató de cabeza para anotar el definitivo 2-2. Con este empate, Venezuela queda en tercera posición con dos puntos y Ecuador, que tiene un partido menos, es cuarto con uno, a menos que Perú derrote a Colombia.

EFE