Copa Mundial de la FIFA 2026: así le fue a México las veces que integró grupo con Sudáfrica

La Selección Nacional de México se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur –con historial a favor– y al ganador del Repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Contra los africanos ya tiene una historia previa tanto en mundiales como en otras competencias oficiales y amistosas.

Mientras muchos se preguntan sobre las posibilidades de que México le gane a Corea del Sur , también sucede con Sudáfrica. Y lo cierto es que el combinado azteca ya se lo ha enfrentado en varias oportunidades, pero una sola vez en una Copa del Mundo, que fue en la fase de grupos del Mundial 2010, donde los africanos fueron anfitriones.

En total, se han visto las caras cuatro veces, con un balance favorable para el combinado tricolor: dos victorias, un empate y una derrota, además de 10 goles a favor y cinco en contra. Entre estos duelos figuran dos amistosos, un duelo en la Copa Oro 2005 y, claro, el memorable partido de la Copa Mundial de 2010.

México y la vez que se enfrentó a Sudáfrica en la Copa Mundial de 2010

Una de las curiosidades más destacadas rumbo a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 es que la inauguración repetirá el duelo que abrió la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Aquella vez, el equipo tricolor y los Bafana Bafana ofrecieron un encuentro muy interesante en el Estadio Soccer City de Johannesburgo el 11 de junio de 2010, misma fecha en la que volverán a enfrentarse en 2026.

México empata con Sudáfrica

En aquel duelo mundialista, Sudáfrica abrió el marcador al minuto 55, gracias a un contragolpe culminado con un potente disparo de Siphiwe Tshabalala. México, en tanto, reaccionó y logró empatar el partido al minuto 79 con un gol de Rafa Márquez, dejando el marcador final 1-1.

En ese Mundial 2010, México llegó hasta octavos de final, donde perdió 3-1 contra su par de Argentina el 27 de junio.

¿Cómo le fue a México a lo largo de su historia ante Sudáfrica?

México suma cuatro enfrentamientos ante la selección africana, con una actuación destacada a lo largo de los años:

Amistoso internacional 1993: Sudáfrica 0-4 México.

Amistoso USA 2000: Sudáfrica 2-4 México.

Copa Oro 2005: Sudáfrica 2-1 México.

Copa Mundial 2010: empate 1-1 en el debut mundialista.

A nivel estadístico, México contra Sudáfrica suma:

10 goles a favor

5 goles en contra

2 victorias, 1 empate y 1 derrota

¿Cuándo juegan México y Sudáfrica por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

México recibe a Sudáfrica el 11 de junio, en el duelo inaugural del Grupo A y de la Copa del Mundo, en un encuentro que por coincidencia exacta se disputará en la misma fecha que la apertura que protagonizaron en el Mundial de 2010. La pelota volverá a rodar con un aroma a déjà vu, pero esta vez en territorio mexicano, en el Estadio Ciudad de los Deportes (Azteca / Banorte).

