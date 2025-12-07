¿Cuán probable es que México le gane a Corea del Sur? Así le ha ido a la selección nacional las anteriores veces que lo enfrentó

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será un torneo especial para la Selección Mexicana, ya que será anfitrión de la competición desde la edición 1986 y por tercera vez en su historia. Puertas adentro saben que será una oportunidad de oro para llegar lejos, por lo que se espera que México dispute varios partidos amistosos durante los próximos meses . Conociendo su grupo, Corea del Sur será uno de los rivales y así está el historial entre ambos.

El historial entre México y Corea del Sur en todas las competiciones

México enfrentará a Corea del Sur en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 , el día 18 de junio, y lo cierto es que el combinado nacional lleva una clara ventaja contra los asiáticos. En total, ambas selecciones se vieron las caras en 14 ocasiones, con un balance general de 7 victorias para la Selección Mexicana, 3 empates y 4 derrotas. Sin embargo, la mayoría de estos encuentros fueron por amistosos internacionales.

MEXSPORT during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

El historial entre México y Corea del Sur en Mundiales

En el ámbito mundialista, México es el claro dominador dentro del historial. Ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones durante una Copa del Mundo y la Selección Nacional salió victoriosa en los dos duelos.

El primero de ellos fue durante el Mundial de Francia 1998, cuando México debutó en dicha competición ante los asiáticos. Fue en el marco del Grupo E y nuestro país se quedó con la victoria por 3-1 en la ciudad de Lyon, gracias a un doblete de Luis “Matador” Hernández y un gol de Ricardo Peláez.

TE PUEDE INTERESAR:



Veinte años después, México volvió a chocar contra Corea del Sur, pero esta vez en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Si bien es cierto que Heung-min Son descontó en el tiempo de compensación con un golazo desde fuera del área, la Selección Mexicana consiguió la victoria por 2-1 gracias a los goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández.

México y Corea del Sur, un duelo clásico en Mundiales

Con el duelo que se llevará a cabo en 2026, será el tercero en la cuenta de ambos, una rivalidad que parece crecer con los años. En la actualidad, el choque parece ser más parejo, pues México y Corea del Sur vienen de empatar 2-2 en un amistoso jugado en el mes de septiembre en Nashville, Estados Unidos. Sin embargo, la Selección Nacional tiene la ventaja y buscará seguir manteniendo la hegemonía en Mundiales.