Copa Mundial de la FIFA 2026: así le fue a México las veces que integró grupo con Corea del Sur

La Selección Nacional de México ya conoce a dos de sus primeros tres rivales para la Copa Mundial de la FIFA 2026: Sudáfrica y Corea del Sur; mientras espera al ganador del Repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Contra los asiáticos ya tiene historia en la fase de grupos de otros mundiales.

Mientras muchos se preguntan qué tan probable es que México le gane a Corea del Sur, lo cierto es que el combinado azteca ya tiene historia enfrentando a este conjunto asiático. En la historia de los mundiales ya se han enfrentado en dos ocasiones y ambas fueron en la fase de grupos. Fue en 1998 y 2018, ¿cómo le fue a la Selección Mexicana en aquellas oportunidades?

México y la vez que se enfrentó a Corea del Sur en el Mundial de Francia 1998

La Selección Nacional de México se enfrentó con Corea del Sur el 13 de junio de 1998 en el Stade Gerland de Lyon, Francia. Allí, los aztecas ganaron 3-1 con goles de Ricardo Peláez Linares y el ‘Matador’ Hernández (x2). Por parte de los asiáticos, había convertido Ha Seok-ju.

¿Cómo le fue a México en Francia 1998? Avanzó en la fase de grupos producto de esa victoria ante los coreanos y dos empates frente a Bélgica y Países Bajos (pasó como líder del grupo). Luego, la Selección Mexicana quedó afuera en octavos de final tras perder 2-1 con Alemania, pese al gran esfuerzo del ‘Matador’ Hernández, autor del gol.

Christian Hofer/Getty Images Wiener Neustadt, AUSTRIA - NOVEMBER 14: Raul Jimenez of Mexico and Wooyoung Jung of South Korea battle for the ball during the international friendly match between Mexico and South Korea at Wiener Neustaedter Stadion on November 14, 2020 in Wiener Neustadt, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)

México y la vez que se enfrentó a Corea del Sur en el Mundial de Rusia 2018

La selección azteca se midió ante los asiáticos el 23 de junio de 2018 en el Rostov Arena, Rostov del Don (Rusia) en el partido válido por la fecha 2 del Mundial. Fue 2-1 para los norteamericanos con goles de Chicharito Hernández y Carlos Vela. En tanto, descontó Son Heung-min para Corea del Sur.

¿Cómo le fue a México en Rusia 2018? Avanzó como escolta de Suecia con 6 puntos, mientras que Corea del Sur y Alemania fueron eliminados luego de las derrotas ante los aztecas. La Selección Mexicana llegó hasta octavos de final, donde perdió 2-0 con Brasil.

¿Cuándo juegan México y Corea del Sur por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

México recibe a República de Corea el 18 de junio a las 19:00 (hora de la CDMX) en el Estadio Akron de Guadalajara, en lo que será la segunda jornada del Grupo A.

