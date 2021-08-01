EN VIVO: México vs Estados Unidos | Final de la Copa Oro 2021

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La previa del México vs Estados Unidos en la Final de la Copa Oro 2021

La Selección Mexicana busca su título número 12 en la historia de la Copa Oro, en un partido con sabor a revancha ante una Selección de Estados Unidos que quiere vencer al conjunto Azteca en una final, de forma consecutiva.

Martino, tranquilo con su producción ofensiva

Algo que no preocupa al argentino Gerardo 'Tata' Martino, responsable técnico de la selección de México, que considera que su equipo ha creado "claras" ocasiones de gol en todos los partidos para haberse llevado el triunfo con mayor ventaja.

"Lo preocupante es que no hubiésemos generado ocasiones de gol, lo hicimos y con claridad, pero ya sabemos como es el deporte del fútbol, no siempre se puede ganar con comodidad", declaró Martino tras el triunfo frente a Canadá. "Hemos llegado a donde queríamos estar cuando comenzamos el torneo y ahora nos falta alcanzar el objetivo final".

Además Martino está satisfecho con el rendimiento de la defensa, el juego que aportan Héctor Herrera, en el centro del campo, y los delanteros Rogelio Funes Mori, Orbelín Pineda y Jesús Corona en el ataque.

Rogelio Funes Mori|Mexsport

Seleccionador estadounidense, orgulloso de sus juveniles

Mientras que el seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se siente "orgulloso" de los conseguido por el equipo plagado de juventud y jugadores que han tenido su primera experiencia internacional.

"Hemos logrado que el equipo sepa responder en todo momento con jóvenes comprometidos y veteranos que han hecho la diferencia cuando su aportación era decisiva", destacó Berhalter. "Esa mezcla ganadora es la que llevaremos a la final, donde esperamos un resultado positivo frente a México, que siempre es el rival a vencer y más después de lo que sucedió en el 2019".

EUA, "plagado" de jugadores jóvenes

El equipo estadounidense está formado principalmente por jóvenes que juegan en la MLS, con la edad media de su alineación inicial en 23 años y 284 días, por lo que será interesante ver cómo manejan la presión de una final contra un equipo mexicano experimentado.

La efectividad del técnico de Estados Unidos

Mientras que Berhalter se convirtió en el entrenador más rápido de la selección en alcanzar 25 victorias al derrotar 1-0 a Catar en semifinales, que fue también su décima en la Copa Oro, superando al alemán Jurgen Klinsmann por el tercer puesto en toda la historia de participación del equipo de las Barras y las Estrellas en el torneo.

Gerardo Martino Director Tecnico de Mexico y Gregg Berhalter Director tecnico de Estados Unidos|Mexsport

Una final con sabor a revancha

La final "anunciada", esta vez, llegará más cargada que nunca de sabor a "revancha" después que México querrá vengarse de la derrota sufrida en la pasada Liga de Naciones y Estados Unidos de la perdida de la Copa Oro 2019.

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Sigue la transmisión en vivo del partido entre México y Estados Unidos este domingo 1 de agosto a las 7:30 PM por Azteca 7.

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