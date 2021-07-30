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Fútbol

Estados Unidos es finalista de la Copa Oro

Estados Unidos derrotA a Catar en una de las semifinales de la Copa Oro y espera a su rival que saldrá del partido entre México y Canadá

Estados Unidos celebra su pase a la final

Escrito por: Azteca Deportes

Austin, Estados Unidos. La selección de Estados Unidos derrotó 1-0 a su similar de Catar en una de las semifinales de la Copa Oro y espera a su rival que saldrá del partido entre México y Canadá que se jugará en el NRG Stadium de Houston.

El equipo de Estados Unidos no ha desplegado un juego para echar cohetes al cielo pero llega invicto al encuentro decisivo.

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El único gol del partido jugado ante más de 20.000 espectadores en el Q2 Stadium, de Austin, Texas lo marcó a los 86 minutos el atacante del Columbus Crew Gyasi Zardes, que había entrado a la cancha 23 minutos antes.

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La escuadra de las Barras y las Estrellas jugará su décima final de la Copa Oro y buscará su séptimo título.

La selección de Catar, anfitriona de la próxima Copa del Mundo, dominó el primer tiempo y no se fue al descanso con ventaja por culpa del arquero Matt Turner.

En el minuto 61 Catar tuvo una oportunidad inmejorable de tomar ventaja con el cobro de un penalti concedido por el árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón tras consultar el VAR.

Pero el delantero Hassan Al Haydos mando el balón por encima del travesaño.

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Ficha técnica del encuentro Estados Unidos vs Catar:


Catar: Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Bassam Al Rawi, Khoukhi Boualem, Abdelkarim Hassan, Homad Ahmed; Hassan Al Haydos (m.72, Abdullah Al Ahrak), Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatim (m.88, Ahmed Alaa); Akram Afif (m.77, Mohammed Muntari) y Al Moez Ali.

Técnico: Félix Sánchez

Estados Unidos: Matt Turner; Shaq Moore (m.63, Reggie Cannon), James Sands, Miles Robinson, Sam Vines; Gianluca Busio (m.63, Cristian Roldán), Kellyn Acosta, Sebastián Lletget; Paul Arriola (m.81, Paul Arriola Eryk Williamson), Daryl Dike (m.63, Gyasi Zardes) y Matthew Hoppe (m.81, Nicholas Gioacchini).

Técnico: Gregg Berhalter

Con información de EFE

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