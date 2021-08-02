Estados Unidos gana la Copa Oro y pone en jaque el proceso de Martino

Debacle azteca en la Copa Oro. En tiempos extra, la Selección Mexicana cayó 1-0 en la Final ante un Estados Unidos que presentó un plantel juvenil, y en lo que fue la segunda final perdida de manera consecutiva, después de perder en la Liga de Naciones ante el mismo rival, y cerca de empezar el proceso para clasificar al Mundial de Catar. La era de Martino vive un momento de incertidumbre y oscurantismo, en el peor momento posible.

México quiso asumir su rol de favorito rápidamente, e intentó presionar al equipo juvenil de Estados Unidos, lo que funcionó durante toda la primera mitad.

El equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino adelantó líneas y obtuvo varias opciones manifiestas de gol, que de milagro no terminaron en las redes.

Rogelio Funes Mori tuvo por lo menos tres opciones claras para anotar, pero la puntería no estuvo de su lado. En los minutos 8’ y 25’ el arquero del equipo de las Barras y las Estrellas desvió los remates del argentino naturalizado mexicano.

La polémica tampoco tardó en hacerse presente. Al 11’ el ‘Tecatito’ Corona envió un centro que se estrelló en el brazo de Kellyn Acosta en lo que parecía un penal claro, pero el silbante ni siquiera revisó la jugada en el VAR y todo terminó en un córner.

A México le faltaba lucidez en el ataque

El conjunto Azteca siguió intentando, con más empuje que idea, y aún así, generando peligro pero sin concretar. México era mejor, pero lo conseguía reflejar. Edson Álvarez tuvo otra clara al 40’, pero su tiro se fue por un lado de los tres palos.

Las jugadas que tuvo Estados Unidos en la primera parte fueron esporádicas, pero igualmente peligrosas, lo que acentuaba los problemas defensivos que el equipo ha acusado en la era Martino. Aunque en esta ocasión con un cambio: Néstor Araujo en la central, en lugar del criticado Carlos Salcedo.

Aún así, el jugador de los Tigres ingresó en lugar del lesionado Héctor Moreno al final del primer tiempo.

México vs Estados Unidos Copa Oro|Mexsport

La segunda mitad inició vertiginosamente con una jugada muy clara que Orbelín Pineda falló, con un disparo apenas desviado del arco estadounidense.

Estados Unidos se crece en la parte complementaria

Los errores del ataque mexicano incentivaron a los estadounidenses que comenzaron a atacar con una velocidad que no habían implementado en todo el partido. Y México sufrió. Zardes falló un mano a mano ante Talavera, pero los de Gregg Berhalter se dieron cuenta de que podían dañar a México.

En un lapso de 10 minutos el conjunto nacional sufrió más que en todo el torneo. Tanto que Talavera, en una jugada en la que finalmente parecía irse al frente Estados Unidos, arriesgó el físico y se lanzó más como jugador de rugby que de futbol, evitando con la espalda que el balón se colara a su portería.

¡¡¡🚨LO GANÓ ESTADOS UNIDOS🚨!!!



Con gol en tiempo extra, el conjunto de las Barras y las Estrellas venció a la Selección Azteca y es CAMPEÓN DE LA COPA ORO🏆 pic.twitter.com/vfay6tACfs — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 2, 2021

Cuando acabó la borrasca de ataques estadounidenses volvió a equilibrarse el encuentro en los últimos 10 minutos del tiempo regular. México recuperó la pelota y agotó el tiempo obligando al alargue, mismo que mantuvo su contexto, ya con menos emociones en las áreas hasta que en el inicio del segundo tiempo extra, Zardes estuvo cerca de anotar, pero nuevamente Talavera recostó con acierto.

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México jugó con fuego y lo pagó muy caro. Al 117' Miles Robinson anotó de cabeza, desbaratando a un México plagado de dudas, de errores y carente de futbol.

