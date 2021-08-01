Estados Unidos vs México: Historial, resultados y pronóstico

Estados Unidos vs México: Este domingo México se enfrenta en un duelo de alto calibre ante los Estados Unidos, en duelo en el que se definirá el campeón de la Copa Oro 2021 que se celebrará en Allegiant Stadium.

La décimosexta gran final de esta competencia ya se ha convertido en un auténtico "clásico" entre la Selección Azteca y Estados Unidos, las dos naciones con mayor futbol dentro de la Concacaf.

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Mexico Players during the game Mexico vs Canada, corresponding to Semifinals of the 2021 CONCACAF Gold Cup, at NRG Stadium, on July 29, 2021.



Jugadores de Mexico durante el partido Mexico vs Canada, correspondiente a Semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF 2021, en el NRG Stadium, el 29 de Julio de 2021.|Robin Alam/Robin Alam

La rivalidad más intensa de la Concacaf: México vs Estados Unidos

México es el actual campeón defensor, y la escuadra de los Estados Unidos, vuelven a enfrentarse por octava ocasión en la Copa Oro y será la séptima en el partido por el anhelado título, que se han repartido 14 veces entre ambas escuadras, de las 16 ediciones.

Solamente el conjunto de Canadá, en el lejano año 2000, consiguió el campeonato y desde entonces ha sido acaparado por México y Estados Unidos.

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El cuadro mexicano tiene ocho títulos en su poder de este certamen, en tanto que Estados Unidos tiene seis en sus vitrinas.

during the game Mexico vs Canada, corresponding to Semifinals of the 2021 CONCACAF Gold Cup, at NRG Stadium, on July 29, 2021. <br><br> durante el partido Mexico vs Canada, correspondiente a Semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF 2021, en el NRG Stadium, el 29 de Julio de 2021.|Robin Alam/MEXSPORT

Los últimos resultados de México y Estados Unidos

Ambos equipos llegan con marca inmaculada a la Final, que se jugará por primera vez en Las Vegas (Nevada), en el nuevo Allegiant Stadium, que nunca ha tenido un partido de corte internacional.

En el terreno de juego México y Estados Unidos buscarán sacar la casta y llevarse a casa la corona, en el recinto de los Raiders de la NFL, que meterán 62.000 espectadores y que tendrán que usar cubrebocas todo el tiempo.

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México, el campeón vigente de la Copa Oro

México le ganó a Estados Unidos por 1-0, en Chicago, en el encuentro de la final del 2019, y será el gran favorito luego de haber hecho mejor futbol hasta este punto, hasta alcanzar la final.

México domina a Estados Unidos en la historia de Finales de Copa Oro

Los libros de historia señalan que México, con cinco triunfos por una derrota en las seis finales disputadas anteriormente entre ambos equipos en la Copa Oro.

¿Qué finales ha ganado México y cuáles Estados Unidos en la Copa Oro?

México ganó los duelos de las finales de 1993, 1998, 2009, 2011 y 2019; perdió el del 2007, mientras que ambos equipos vuelven a jugar finales consecutivas por segunda ocasión en la historia del torneo, luego de hacerlo del 2007 a 2011.

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Además de la derrota que sufrió en la final de 2007, México perdió frente a Estados Unidos en el partido de semifinales de la edición inaugural de 1991.

Mientras que Berhalter se convirtió en el entrenador más rápido de la selección en alcanzar 25 victorias al derrotar 1-0 a Catar en semifinales, que fue también su décima en la Copa Oro, superando al alemán Jurgen Klinsmann por el tercer puesto en toda la historia de participación del equipo de las Barras y las Estrellas en el torneo.

La final "anunciada", esta vez, llegará más cargada que nunca de sabor a "revancha" después que México querrá vengarse de la derrota sufrida en la pasada Liga de Naciones y Estados Unidos de la perdida de la Copa Oro 2019.

during the game Mexico vs Canada, corresponding to Semifinals of the 2021 CONCACAF Gold Cup, at NRG Stadium, on July 29, 2021. <br><br> durante el partido Mexico vs Canada, correspondiente a Semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF 2021, en el NRG Stadium, el 29 de Julio de 2021.|Robin Alam/MEXSPORT

Alineaciones probables para el partido México vs Estados Unidos

México: Talavera; L. Rodriguez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Dos Santos, Álvarez, Herrera; Corona, Funes Mori y Pineda. Seleccionador: Gerardo "Tata" Martino.

Estados Unidos: Turner; Vines, Robinson, Sands, Moore; Lletget, Acosta, Busio; Hoppe, Dike, Arriola. Seleccionador: Gregg Berhalter.