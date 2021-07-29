Partido Estados Unidos vs Qatar: Horario y dónde ver Online

Estados Unidos buscará su pase a la gran final de la Copa Oro 2021 cuando enfrente a la sorprendente selección de Qatar, que a pesar de ser invitada en el certamen, ha causado sensación y ha sido de los equipos más peligrosos.

El partido se llevará a cabo en el Q2 Stadium de Austin, Texas, y podrás disfrutarlo completamente en vivo a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 18:15 horas del centro de México.

Además, el encuentro será narrado por las mejores voces del mundo de la narración con Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto ‘Alves’ Zague, Jorge Campos y el ‘Chivahermano’ Omar Villarreal.

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¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Qatar?

La contienda se disputará a las 18:15 horas, en donde según los momios, Estados Unidos parte como favorito para meterse a la gran final después de vencer a Jamaica en la fase previa por marcador de 1-0 y tras dominar el Grupo B con 9 puntos con victorias sobre Canadá, Haití y Martinica.

¿Dónde ver el partido Estadios Unidos vs Qatar?

Recuerda que el duelo entre la Selección de las Barras y las Estrellas y los anfitriones del Mundial de 2022, podrás vivirlo solo por Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

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Resultados previos de Estados Unidos y Qatar en Copa Oro

Los Estados Unidos fueron aplastantes en la fase de grupos, en donde derrotaron 1-0 a Haití, 6-1 a Martinica y 1-0 a Canadá para adjudicarse el liderato de su grupo con paso perfecto de 9 puntos y posteriormente dejar a Jamaica en los cuartos de final por marcador de 1-0.

Por su parte, Qatar igualó a tres anotaciones ante Panamá, aplastó 4-0 a Granada y finalmente venció 2-0 a Honduras para en cuartos de final derrotar 3-2 a El Salvador.

