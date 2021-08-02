Gerardo “Tata” Martino criticó los errores de México | Final Copa Oro

La Selección Mexicana, dirigida por Gerardo “Tata” Martino, perdió 1-0 la final de la Copa Oro 2021 frente a Estados Unidos en tiempo extra. La derrota significa el segundo descalabro de México en un partido por un título frente al conjunto estadounidense. Tras el juego, el director técnico argentino dio sus impresiones sobre el resultado y aseguró que las oportunidades creadas por su equipo, normalmente las concretan.

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Las declaraciones tras la final de la Copa Oro: México vs Estados Unidos

Tuvimos buenos momentos en el partido, generamos jugadas en las que normalmente el equipo define Gerardo “Tata” Martino

Toca sacar la experiencia, y tratar de mejorar tras esta derrota Gerardo “Tata” Martino

Creo que hemos competido bien ante Estados Unidos. Tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro. No debería de ser una catástrofe para el equipo esta derrota, claro que duele, pero buscaremos mejorar Gerardo “Tata” Martino

Silbatazo final en Las Vegas...

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El marcador del duelo ante 🇺🇸 lo presenta @CocaColaMx y @PoweradeMx: #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/2H9eR9WHtx — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 2, 2021

Todas las derrotas son dolorosas, en especial en estas circunstancias Gerardo “Tata” Martino

Segunda final perdida para Gerardo “Tata” Martino contra Estados Unidos

El conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino sufrió una nueva derrota contra Estados Unidos, entrenado por Gregg Berhalter, en un juego por un título continental. La Selección Estadounidense le arrebató el trofeo de la Liga de Naciones de la CONCACAF a México: el duelo se resolvió en tiempo extra después de un empate a dos en los 90 minutos regulares. En el compromiso por el trofeo de la Copa Oro 2021 sucedió lo mismo: el combinado tricolor perdió en la prórroga.

El siguiente reto de Gerardo “Tata” Martino con México

Previo al Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana tendrá que afrontar las eliminatorias mundialistas en la confederación de CONCACAF. Los compromisos que deciden el pase de México serán en medio de la polémica por el grito homofóbico que podría tener las peores consecuencias para el equipo tricolor. Jamaica y Costa Rica serán los primeros rivales para los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino.

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Los siguientes compromisos de la Selección Mexicana en el verano 2021

La selección mayor ya finalizó su actividad en el verano de 2021; sin embargo, el equipo olímpico sigue con el objetivo de subirse al podio en Tokyo 2020: el equipo dirigido por Jaime Lozano, se enfrentará a Brasil en la ronda de semifinales en los Juegos Olímpicos. El partido lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, el próximo martes 3 de agosto a las 03:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.