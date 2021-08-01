Héctor Herrera no toma Final de Copa Oro como revancha

Aunque cualquiera podría apostar que en la Selección Mexicana buscan revancha ante Estados Unidos, la realidad es otra, así lo manifestó el volante Héctor Herrera hors antes del cotejo

Llegó una cita con etiqueta de Final para México y se medirán ante el combinado de los Estados Unidos, equipo que recientemente dejó mal parado al cuadro azteca en la Nations League.

Fue hace unas semanas, cuando México se enfrentó ante el vecino del norte, cayendo en la Final. Ahora tendrán una nueva cita, pero en la Selección se perfilan como los campeones defensores de Copa y no como los perdedores que quieren saldar cuentas de la Nations League.

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Hector Herrera of Mexico during the game Mexico vs Canada, corresponding to Semifinals of the 2021 CONCACAF Gold Cup, at NRG Stadium, on July 29, 2021.



Hector Herrera de Mexico durante el partido Mexico vs Canada, correspondiente a Semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF 2021, en el NRG Stadium, el 29 de Julio de 2021.|Robin Alam/Robin Alam

Héctor Herrera recuerda que México es el campeón de la Copa Oro

Héctor Herrera, líder de este equipo, manifestó que como actuales campeones, su labor será la de defender y conquistar de nuevo ese campeonato.

"No lo veo como una revancha”, adelantó Herrera y explicó que “Es el equipo que nos toca enfrentar y al que hay que ganar”.

Con categoría, indicó que “el vigente campeón de la Copa Oro es México y hay que hacer valer ese campeonato. Hay que ganarles, da igual quién esté en el campo o fuera de él".

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México no se confía de Estados Unidos en la Copa Oro

Héctor Herrera, pese al paso que ha tenido a la Copa Oro y ante un equipo de los Estados Unidos que carece de sus mejores hombres, ha dicho que será un partido difícil.

"En lo personal, creo que ha sido un poco fácil, no tan complicado como en otras Copas Oro. El día de mañana será un partido difícil que intentaremos resolver para salir con un triunfo".

La rivalidad con mayor intensidad de la Concacaf: México vs Estados Unidos

México es el campeón vigente de la Copa Oro, y ante el conjunto de los Estados Unidos, se enfrentarán por octava ocasión en la Copa Oro; será la séptima en el compromiso por la anhelada corona, que se han repartido 14 veces entre estas dos selecciones, de las 16 ediciones que se han celebrado.

Canadá en el lejano año 2000 consiguió el campeonato y desde entonces ha sido ganado por México y Estados Unidos.

La Selección Azteca tiene ocho títulos en su poder de este certamen, en tanto que los Estados Unidos tienes seis en sus vitrinas.