¡La Copa Oro se prende en las apuestas!

Los mexicanos derrotaron 2-1 a Canadá en el tiempo de compensación, mientras que Estados Unidos ganó por la mínima diferencia a Catar en el minuto 86.

¿Cuánto puedes cobrar al apostar por México en la Gran Final?

El TRI tiene un momio de +130, es decir, si tú apuestas tus $400 al triunfo de los mexicanos, ¡podrías llevarte hasta $920!

Pero si tú crees que los estadounidenses se llevan la victoria, el momio es de +245, por lo que, ¡podrías ganar hasta $1,360 pesos por cada $400!

Los momios están apretados y se irán moviendo de acuerdo con las actualizaciones que se vayan presentado.

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