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Fútbol

¡La Copa Oro se prende en las apuestas!

La final esperada del torneo de la CONCACAF se dará lugar en Las Vegas, la Selección Mexicana y el Combinado de Estados Unidos se enfrentarán este domingo a las 19:30 horas del Centro.

Selección Mexicana
|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

Los mexicanos derrotaron 2-1 a Canadá en el tiempo de compensación, mientras que Estados Unidos ganó por la mínima diferencia a Catar en el minuto 86.

¿Cuánto puedes cobrar al apostar por México en la Gran Final?

El TRI tiene un momio de +130, es decir, si tú apuestas tus $400 al triunfo de los mexicanos, ¡podrías llevarte hasta $920!

Pero si tú crees que los estadounidenses se llevan la victoria, el momio es de +245, por lo que, ¡podrías ganar hasta $1,360 pesos por cada $400!

Los momios están apretados y se irán moviendo de acuerdo con las actualizaciones que se vayan presentado.

Y si no todavía no tienes cuenta en Caliente.mx, regístrate ahora y ¡recibe $400 GRATIS para comenzar a apostar a la Jornada 2 LIGA MX!

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