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Fútbol

México vs Trinidad y Tobago alineaciones confirmadas del partido

México se enfrenta ante Trinidad y Tobago en el arranque de la Copa Oro: checa las alineaciones confirmadas por el partido que tiene Azteca Deportes.

Selección Mexicana vs Trinidad y Tobago alineaciones confirmadas

Escrito por: Azteca Deportes

La Selección Mexicana de Futbol por fin se presenta en el esperado certamen de la Copa Oro 2021, y lo hará ante una Selección de Trinidad y Tobago, que buscará dar la sorpresa este sábado: conoce las alineaciones confirmadas para el partido de México.

Luego de una serie de complicaciones para poder tener la convocatoria final para el torneo de la región, Gerardo Tata Martino lleva lo mejor que tenía a la mano, presentando como la gran novedad en estos tiempos, al delantero Rogelio Funes Mori, quien estará como jugador titular.

Alineación titular de México:

Alfredo Talavera, Nestor Araujo, Carlos Salcedo, Edson Álvarez, Osvaldo Rodríguez, Funes Mori, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Luis Rodríguez e Hirving Lozano.

Alineación titular Trinidad y Tobago:

Marvin Phillip, Aubrey David, Hashim Arcia, Jelani Peters, Radanfah Abu Bakr, Reon Moore, Alvin Jones, Justin García, Triston Hodge, Ross Russell y Jesse Williams.

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La llegada de Funes Mori a México

El atacante de Rayados de Monterrey había sido vinculado con el cuadro azteca, pues el ariete nacido en Argentina había arrancado sus gestiones como futbolista naturalizado mexicano y luego, ante la caída de jugadores por lesiones, su llegada a la Selección prácticamente estaba cantada.

Selección Mexicana vs Trinidad y Tobago alineaciones confirmadas

Justo a dos semanas de que arrancara la Copa Oro, Funes Mori recibió el documento que lo acreditaba ante todas las instancias, como un elemento apto para jugar con México si así se decidía.

Apenas y salió la convocatoria para el certamen, el jugador apareció, y al momento de presentarse al lista final, ahí se escribió su nombre, despertando las expectativas por lo que podrá ocurrir con el jugador y por llevarlo en lugar de algún mexicano nacido en suelo nacional.

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Pero Funes Mori terminó con los señalamientos, cuando en su primer juego, enfrentando a Nigeria se hizo presente en el minuto 4, con gol, a pase de Hirving Lozano, para lograr una especie de comunión con el grupo.

Ve el partido de México vs Trinidad y Tobago en VIVO por Azteca Deportes

Este sábado, sigue en vivo el encuentro con el cual México abre su participación en la Copa Oro, cuando mida fuerzas ante Trinidad y Tobago, por Azteca Siete, la app y azteca deportes.com.

La transmisión inicia a las 9:00 PM, con los comentarios y narración de los mejores narradores y sus clases particulares.

Selección Mexicana vs Trinidad y Tobago alineaciones confirmadas

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