No teníamos el ánimo para jugar: “Tata” Martino

Houston, Estados Unidos. El entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino, declaró que antes y durante el partido ante Canadá vivieron momentos intensos en el aspecto emocional que traspasaron el aspecto futbolístico.

Antes del partido se conoció el fallecimiento del padre del centrocampista Jonathan dos Santos, Zizinho, y todo el grupo se preocupó de protegerlo y darle su apoyo en todo momento.



"Nuestro apoyo fue completo y después de comunicarse con su madre decidió quedarse y jugar porque según sus palabras y las de su mamá, era lo que hubiera deseado su papá. No era el ánimo para jugar, pero tuvieron dignidad para sortearlo y apoyar a Jonathan. Cualquier decisión que hubiese tomado, tenía todo el apoyo nuestro. Es uno de esos días donde uno analiza si el futbol es lo más importante de la vida o lo es la familia", declaró el “Tata” Martino dejando muy claro que Jonathan fue el que decidió quedarse con el equipo de manera libre.

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Gerardo Martino apuntó esta situación hizo que la escuadra azteca no estuviera bien en lo emocional, pero a final de cuentas lograron sacar adelante un compromiso en el que aceptó que por momentos fueron superados por los canadienses.



Gerardo Martino aceptó que en partes del partido fueron superados



"Bien no estamos porque acaba de fallecer el papá de un futbolista nuestro y de ninguna manera podemos estar bien, teníamos que sacar adelante y nada más que eso. El rival nos superó y cuando eso sucede dejas de disponer de lo que pasa dentro del campo. Me encantaría dominar cada partido los 90 minutos, pero no siempre se puede", comentó el técnico de la Selección Azteca. "Creo que los cambios tácticos nos ayudaron".

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México derrotó 2-1 a la selección Canadá para ubicarse en la final de la Copa Oro para enfrentarse a su acérrimo rival de la Concacaf Estados Unidos, encuentro que se jugará este próximo domingo en Las Vegas.