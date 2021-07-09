“Rivales en Copa Oro demandarán la mejor versión de México": Martino

La Selección Mexicana debutará el próximo sábado en la Copa Oro. El conjunto dirigido por Gerardo Martino se encuentra listo para enfrentar a Trinidad y Tobago en su primer juego del certamen de Concacaf sabiéndose favorito.

"La preparación ha sido buena, se notan las ganas de empezar a competir. Estamos listos para enfrentar el primer partido. Lo mejor que le puede pasar al equipo es respaldar con buen rendimiento el favoritismo.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 7: Martinoli y Yo

Cualquiera de los tres rivales del grupo demandarán nuestra mejor versión para poder ganar el Grupo A”, mencionó Martino en conferencia de prensa previa al encuentro frente al combinado caribeño.

Por un día más de trabajo. ☀️ ⚽️

¡Comienza nuestro entrenamiento de este jueves! 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️



📍 Dallas. #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/2YUYf3uHzU — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 9, 2021

Pese a no restarle importancia a la competencia, para el técnico del Tri los juegos prioritarios no son los de la Copa Oro, torneo al que México llega como campeón defensor tras el título obtenido en 2019.

"El momento más importante del año será en septiembre cuando inicie la eliminatoria y busquemos nuestro lugar en la Copa del Mundo. Ésta es una competencia oficial y ponen a México como favorito, y es muy difícil de llevar adelante porque uno sabe que cualquier resultado que no sea ganar, significa un golpe para la confianza", añadió.

Por otra parte, habló sobre la lesión del delantero del Sporting Kansas City, Alan Pulido, quien podría estar disponible con la Selección Azteca para el segundo encuentro en el que la Selección Mexicana se medirá a Guatemala.

“Alan Pulido viene evolucionando bien de su lesión. Hoy sabremos si podrá estar con nosotros mañana o será el siguiente juego”, puntualizó Martino.

¿Cuándo juega México en la Copa Oro?

La Selección Mexicana debutará el 10 de julio ante Trinidad y Tobago en el AT&T Stadium. Posteriormente, se medirá a Guatemala en el Estadio Cotton Bowl y cerrará la Fase de Grupos contra El Salvador en la misma cancha de Dallas.

Recuerda que la actividad de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2021 la podrás disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: Estos son los equipos que han levantado la Copa Oro

