Panamá vs Honduras cobertura en vivo | Copa Oro

El duelo entre las selecciones de Panamá y Honduras este sábado en el estadio BBVA de Houston (EEUU), será un choque entre dos viejos conocidos que pugnan por un puesto en los cuartos de final de la Copa Oro 2021.

Para este duelo, el hispano-danés Thomas Christiansen y el uruguayo Fabián Coito saldrán con todo a la cancha, aunque ambas selecciones llegarán con escenarios diferentes al segundo cotejo del grupo D del máximo torneo de selecciones de Concacaf.

Los panameños llegan a este compromiso con un empate a tres goles contra Catar en su debut en la Copa, mostrando una buena ofensiva, pero algunas fallas en su sistema defensivo, situaciones que pueden aprovechar sus rivales para hacerles daño.

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Mejorar en el torneo



Christiansen, técnico al servicio de la selección canalera, reconoció que hay que trabajar para mejorar dichas fallas.

"Queda trabajar, trabajar y trabajar. Es lo único que podemos hacer para corregir las situaciones en las que tuvimos problemas", señaló el técnico de Panamá, luego del empate en su primer compromiso.

Los hondureños, entrenados por el uruguayo Fabián Coito, resolvieron con mucha facilidad su primer partido del grupo ante Granada, 4-0.

A pesar de la goleada, Coito señaló luego del triunfo que el partido ante los panameños será diferente y que van a encontrar a un rival "que va a complicar mucho más en ataque".

"Empató tres veces su partido, están en buen momento, tienen rebeldía, todo esto hace que nuestro próximo partido sea complicado", precisó el entrenador suramericano.

Ambos equipos, antes de comenzar su partido sabrán las condiciones del grupo, debido que el partido previo tendrá como protagonistas a los combinados de Catar y Granada, ubicados en la misma zona de panameños y hondureños.

Cabe mencionar que el cuadro catracho tiene ventaja histórica sobre los panameños en Copa Oro.

Se han enfrentado en cuatro ediciones de la Copa Oro, mañana será la quinta vez que se vean las caras en el torneo.

Las estadísticas evidencian una victoria para Panamá, dos derrotas y un empate. Son cinco goles a favor para Panamá y 8 en contra ante los hondureños.

El último duelo entre estas dos selecciones se dio en 2015 en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusett y terminó con empate de 1-1.